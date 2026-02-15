Cybersécurité : les 11 actualités majeures du 15 fév 2026

Faits marquants de la semaine
- L’Union européenne assume de plus en plus ouvertement le principe d’opérations offensives dans le cyberespace, avec une Commission qui plaide pour des capacités de « riposte numérique » et pour une réduction des dépendances technologiques au profit d’une filière cyber industrielle européenne.
- L’Allemagne prépare un cadre légal permettant à l’armée et aux services de renseignement de mener des opérations contre des pirates étrangers, y compris à l’étranger, après des attaques attribuées à la Russie, tout en engageant une délicate révision constitutionnelle.
- Une cyberattaque coordonnée contre l’infrastructure énergétique polonaise en décembre 2025 a conduit les agences de cybersécurité britannique et américaine à diffuser des avertissements urgents à l’ensemble des opérateurs d’infrastructures critiques de part et d’autre de l’Atlantique.
- Les autorités russes tentent de bloquer WhatsApp et Telegram, intensifiant une stratégie de contrôle des plateformes de communication qui échappent à leur emprise directe sur le territoire national.
L’Europe opère un tournant assumé vers des capacités cyber offensives, sous la double pression d’attaques étatiques répétées et de campagnes visant désormais des infrastructures critiques comme le réseau énergétique polonais. Entre révision des cadres juridiques nationaux, affirmation stratégique à Munich et durcissement des politiques de contrôle de l’information en Russie, le cyberespace s’impose comme un théâtre central de confrontation géopolitique.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine
L'Europe a besoin d'armes cybernétiques, affirme le chef de la technologie de l'UE
MUNICH — L’Europe doit être capable de riposter dans le cyberespace, car la stratégie de dissuasion des adversaires ne suffit plus, a déclaré à POLITICO la responsable de la technologie et de la sécurité de la Commission… Lire la suite
L'Allemagne se prépare à une action militaire après une série d'attaques russes
Le pays a été victime de plusieurs attaques de grande envergure. L’Allemagne prépare une législation qui permettra à son armée de lutter contre les pirates informatiques et les espions étrangers après une série d’attaques commanditées… Lire la suite
Avertissements urgents des agences de cybersécurité britanniques et américaines après une attaque contre le réseau électrique polonais
Une cyberattaque coordonnée ayant ciblé les infrastructures énergétiques polonaises fin décembre 2025 a incité les agences de cybersécurité à lancer des alertes urgentes aux opérateurs d'infrastructures critiques des deux côtés de l'Atlantique. Pour en savoir plus, consultez… Lire la suite
La Russie tente de bloquer WhatsApp et Telegram dans le cadre d'un blocus des communications.
Le gouvernement russe tente de bloquer WhatsApp dans le pays, alors que sa répression contre les plateformes de communication qui ne sont pas sous son contrôle s'intensifie. […] Lire la suite
Le département de la Sécurité intérieure fait pression sur les géants des médias sociaux pour qu'ils divulguent l'identité des comptes anonymes critiques envers l'ICE.
Dans le cadre de la dernière escalade de ses efforts pour contrer l'opposition à l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), le Département de la Sécurité intérieure adresse des centaines de citations à comparaître aux plus grandes entreprises de… Lire la suite
Des pirates informatiques parrainés par un État ciblent des employés du secteur de la défense, selon Google.
Des campagnes de cyberespionnage ciblent directement les employés, notamment par le biais des processus de recrutement, selon un rapport. Les entreprises de défense, leurs processus de recrutement et leurs employés sont devenus une cible privilégiée des campagnes… Lire la suite
La Commission européenne enquête sur une cyberattaque contre un système de gestion des appareils mobiles
La Commission européenne enquête sur une cyberattaque après avoir détecté des signes de compromission de son système de gestion des appareils mobiles. La Commission européenne enquête sur une cyberattaque visant sa plateforme de gestion des appareils mobiles… Lire la suite
Des agents nord-coréens usurpent l'identité de professionnels sur LinkedIn pour infiltrer des entreprises.
Des informaticiens liés à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) postulent désormais à des emplois à distance en utilisant de véritables comptes LinkedIn dont ils usurpent l'identité, ce qui marque une nouvelle escalade dans cette fraude…. Lire la suite
Projet de loi sur la surveillance: la Confédération va revoir sa copie
La Confédération veut préciser, par une modification d'ordonnances, quelles entreprises sont tenues de l'assister dans ses activités de surveillance. Suite aux réactions critiques suscitées par la première consultation, la Confédération soumet désormais le projet à un examen… Lire la suite
La relation transatlantique tumultueuse au cœur de la conférence sur la sécurité de Munich samedi
La Conférence de Munich se poursuit dans un climat d'incertitude stratégique. Vendredi soir, Emmanuel Macron a prononcé un discours offensif aux accents motivationnels sur le rôle de l'Europe. Samedi, c'est le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio qui… Lire la suite
Crypto : la police française interpelle six ravisseurs après le rapt d’une magistrate
Une magistrate et sa mère ont été enlevées par un commando de criminels. Les ravisseurs ont demandé 1,6 million d’euros en bitcoins. Ce rapt survient alors que les enlèvements et agressions visant les détenteurs de cryptomonnaies se… Lire la suite
Serveurs, API, outils de veille.
DCOD fonctionne grâce à des bénévoles, mais l'infra a un coût. Participez aux frais.