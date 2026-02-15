Cybersécurité : les 11 actualités majeures du 15 fév 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine L’Union européenne assume de plus en plus ouvertement le principe d’opérations offensives dans le cyberespace, avec une Commission qui plaide pour des capacités de « riposte numérique » et pour une réduction des dépendances technologiques au profit d’une filière cyber industrielle européenne.

L’Allemagne prépare un cadre légal permettant à l’armée et aux services de renseignement de mener des opérations contre des pirates étrangers, y compris à l’étranger, après des attaques attribuées à la Russie, tout en engageant une délicate révision constitutionnelle.

Une cyberattaque coordonnée contre l’infrastructure énergétique polonaise en décembre 2025 a conduit les agences de cybersécurité britannique et américaine à diffuser des avertissements urgents à l’ensemble des opérateurs d’infrastructures critiques de part et d’autre de l’Atlantique.

Les autorités russes tentent de bloquer WhatsApp et Telegram, intensifiant une stratégie de contrôle des plateformes de communication qui échappent à leur emprise directe sur le territoire national.

L’Europe opère un tournant assumé vers des capacités cyber offensives, sous la double pression d’attaques étatiques répétées et de campagnes visant désormais des infrastructures critiques comme le réseau énergétique polonais. Entre révision des cadres juridiques nationaux, affirmation stratégique à Munich et durcissement des politiques de contrôle de l’information en Russie, le cyberespace s’impose comme un théâtre central de confrontation géopolitique.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

L'Allemagne se prépare à une action militaire après une série d'attaques russes Le pays a été victime de plusieurs attaques de grande envergure. L’Allemagne prépare une législation qui permettra à son armée de lutter contre les pirates informatiques et les espions étrangers après une série d’attaques commanditées… Lire la suite

La Commission européenne enquête sur une cyberattaque contre un système de gestion des appareils mobiles La Commission européenne enquête sur une cyberattaque après avoir détecté des signes de compromission de son système de gestion des appareils mobiles. La Commission européenne enquête sur une cyberattaque visant sa plateforme de gestion des appareils mobiles… Lire la suite

Des agents nord-coréens usurpent l'identité de professionnels sur LinkedIn pour infiltrer des entreprises. Des informaticiens liés à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) postulent désormais à des emplois à distance en utilisant de véritables comptes LinkedIn dont ils usurpent l'identité, ce qui marque une nouvelle escalade dans cette fraude…. Lire la suite

Projet de loi sur la surveillance: la Confédération va revoir sa copie La Confédération veut préciser, par une modification d'ordonnances, quelles entreprises sont tenues de l'assister dans ses activités de surveillance. Suite aux réactions critiques suscitées par la première consultation, la Confédération soumet désormais le projet à un examen… Lire la suite

Crypto : la police française interpelle six ravisseurs après le rapt d’une magistrate Une magistrate et sa mère ont été enlevées par un commando de criminels. Les ravisseurs ont demandé 1,6 million d’euros en bitcoins. Ce rapt survient alors que les enlèvements et agressions visant les détenteurs de cryptomonnaies se… Lire la suite