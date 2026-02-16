Vulnérabilités : les 10 alertes critiques du 16 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Microsoft corrige 59 vulnérabilités dans ses produits, dont six failles déjà exploitées, majoritairement des erreurs d’élévation de privilèges. Cinq sont jugées critiques, 52 importantes et deux de sévérité modérée, couvrant plusieurs composants Windows.

Aux Pays-Bas, l’autorité de protection des données et le Conseil pour la justice confirment des intrusions via les failles récemment révélées dans Ivanti Endpoint Manager Mobile, ayant affecté leurs systèmes selon une notification adressée au parlement.

Microsoft colmate une faille Notepad permettant une exécution de code à distance via un lien malveillant dans un fichier Markdown ouvrant des protocoles non vérifiés, tandis que Notepad++ signale une mise à jour compromise liée à des acteurs soutenus par la Chine.

Apple publie des mises à jour pour iOS, iPadOS, macOS Tahoe, tvOS, watchOS et visionOS, afin de corriger une vulnérabilité zéro-day de corruption mémoire dans dyld, déjà exploitée dans des attaques qualifiées de sophistiquées.

Les correctifs simultanés de Microsoft et Apple illustrent une pression croissante sur les éditeurs, contraints de traiter en urgence des vulnérabilités critiques, souvent déjà exploitées, touchant à la fois des composants cœur de systèmes d’exploitation et des applications jugées anodines comme les éditeurs de texte.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

