Cyberattaques : les 12 incidents majeurs du 17 fév 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Le gouvernement allemand prépare deux lois pour autoriser ses services de renseignement à mener des opérations de cyberattaque à l’étranger et renforcer la riposte aux menaces hybrides, marquant un tournant européen vers le « hack back » face aux opérations russes.

Les observations de renseignement montrent qu’un seul acteur de menace serait à l’origine de la majorité des exploitations actives de deux vulnérabilités critiques dans Ivanti Endpoint Manager Mobile, concentrant les attaques sur ce logiciel de gestion d’appareils mobiles.

Le Sénégal a fermé le Département de l’Automatisation des Fichiers, suspendant la délivrance des cartes d’identité, passeports et services biométriques après une attaque par rançongiciel, un groupe baptisé Green Blood revendiquant le vol de 139 Go de données sensibles.

Une enquête de Q Continuum révèle que 287 extensions Chrome ont exfiltré les historiques de navigation de 37,4 millions d’utilisateurs vers des sociétés comme Similarweb et Alibaba, transformant des outils perçus comme anodins en dispositif massif de collecte commerciale.

Entre durcissement juridique de la posture offensive allemande, campagnes coordonnées attribuées à des acteurs étatiques ou structurés et compromission de services critiques – identité nationale, télécoms, défense, chaîne logicielle, navigateur – la semaine illustre une polarisation croissante entre capacités de frappe cyber étatiques et exploitation industrielle de la donnée, avec un impact direct sur des dizaines de millions d’utilisateurs et d’administrations.

La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

L'Allemagne se prépare à attaquer ses ennemis cybernétiques Le gouvernement allemand prépare une refonte de ses services de renseignement et de cybersécurité afin de lutter contre les pirates informatiques et les espions étrangers en menant ses propres cyberopérations offensives. Deux projets de loi sont en… Lire la suite

La campagne Lazarus infiltre des paquets malveillants dans les écosystèmes npm et PyPI Des chercheurs en cybersécurité ont découvert une nouvelle série de paquets malveillants sur npm et le dépôt PyPI (Python Package Index), liés à une campagne de recrutement frauduleuse orchestrée par le groupe Lazarus, proche de la Corée… Lire la suite

Le directeur de Binance France visé par une nouvelle attaque physique Trois individus ont pris pour cible le président de Binance France, lors d'une tentative de cambriolage à son domicile. Il s'agit de la dernière attaque de ce type recensée en France. Les hommes ont pénétré dans… Lire la suite

Conpet, la société roumaine de pipelines nationaux, signale une cyberattaque. Conpet, l'opérateur national des oléoducs roumains, a annoncé qu'une cyberattaque avait perturbé ses systèmes informatiques et rendu son site web temporairement inaccessible. Conpet est une entreprise publique qui possède et exploite le réseau d'oléoducs du pays, transportant… Lire la suite