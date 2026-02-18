IA & Cybersécurité : les 10 actus clés du 18 fév 2026

Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Claude, le modèle d’intelligence artificielle d’Anthropic, aurait été utilisé par l’armée américaine lors d’un raid au Venezuela via un partenariat avec Palantir Technologies, malgré des conditions d’utilisation interdisant les usages violents, les armes et la surveillance.

Google indique avoir observé le groupe UNC2970, lié à la Corée du Nord, utiliser le modèle d’intelligence artificielle Gemini pour la reconnaissance des cibles, l’accélération de plusieurs phases d’attaque, des opérations d’influence et des tentatives d’extraction de modèle.

La Commission européenne estime que Meta bloque des chatbots concurrents sur la plateforme WhatsApp Business, soupçonnant un abus de position dominante dans la messagerie et une possible violation des règles européennes en matière de concurrence.

Le groupe UNC1069, lié à la Corée du Nord, cible le secteur des cryptomonnaies pour voler des données sensibles sur Windows et macOS via un compte Telegram compromis, une fausse réunion Zoom, le vecteur d’infection ClickFix et des leurres générés par intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle se trouve au cœur d’un basculement stratégique, utilisée à la fois par des armées et par des groupes liés à des États pour soutenir des opérations violentes, d’espionnage ou de fraude, tandis que les régulateurs européens s’attaquent aux positions dominantes dans la messagerie et que les attaquants perfectionnent leurs campagnes grâce à des leurres générés par modèles avancés.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

