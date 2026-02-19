Fuites de données : les 12 incidents majeurs au 19 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine La Commission européenne enquête sur un piratage de sa plateforme de gestion des appareils mobiles, après avoir identifié une compromission ayant conduit à l’exposition de données de membres de son personnel.

Une entreprise opérant plusieurs applications de traque numérique a été prise pour cible, entraînant la fuite de 500 000 enregistrements incluant noms, adresses email et données partielles de cartes de paiement.

L’opérateur télécom néerlandais Odido avertit avoir subi une cyberattaque ayant potentiellement exposé les données personnelles de 6,2 millions de clients, sans préciser pour l’instant la nature exacte des informations compromises.

Les autorités sud-coréennes infligent 25 millions de dollars d’amende à Louis Vuitton, Christian Dior Couture et Tiffany pour des mesures de sécurité jugées insuffisantes ayant permis l’accès non autorisé aux données de plus de 5,5 millions de clients.

Une série d’incidents met en lumière l’ampleur des risques liés à l’exposition massive de données personnelles : institutions européennes, opérateurs télécoms et grandes marques de luxe voient des millions de profils compromis, tandis que des services numériques spécialisés et des acteurs tiers deviennent des maillons faibles critiques dans les chaînes de traitement de l’information.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Fédération Française de Tir Data Breach Impacts 35,000 Members La Fédération Française de Tir (FFTir), instance dirigeante nationale des sports de tir en France, aurait subi une fuite de données concernant plus de 35 000 enregistrements. Un individu malveillant affirme avoir divulgué la base de données de… Lire la suite

Fuite de données chez Switch : 19 000 dossiers clients exposés Chez Switch, opérateur français d'énergie et de téléphonie mobile, aurait été victime d'une cyberattaque survenue en février 2025. L'incident a été révélé lorsqu'un pirate a divulgué une base de données contenant 19 313 fiches clients sur un forum… Lire la suite