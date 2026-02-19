Fuites de données : les 12 incidents majeurs au 19 fév 2026

Faits marquants de la semaine
- La Commission européenne enquête sur un piratage de sa plateforme de gestion des appareils mobiles, après avoir identifié une compromission ayant conduit à l’exposition de données de membres de son personnel.
- Une entreprise opérant plusieurs applications de traque numérique a été prise pour cible, entraînant la fuite de 500 000 enregistrements incluant noms, adresses email et données partielles de cartes de paiement.
- L’opérateur télécom néerlandais Odido avertit avoir subi une cyberattaque ayant potentiellement exposé les données personnelles de 6,2 millions de clients, sans préciser pour l’instant la nature exacte des informations compromises.
- Les autorités sud-coréennes infligent 25 millions de dollars d’amende à Louis Vuitton, Christian Dior Couture et Tiffany pour des mesures de sécurité jugées insuffisantes ayant permis l’accès non autorisé aux données de plus de 5,5 millions de clients.
Une série d’incidents met en lumière l’ampleur des risques liés à l’exposition massive de données personnelles : institutions européennes, opérateurs télécoms et grandes marques de luxe voient des millions de profils compromis, tandis que des services numériques spécialisés et des acteurs tiers deviennent des maillons faibles critiques dans les chaînes de traitement de l’information.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine
La Commission européenne révèle une violation de données ayant exposé des données du personnel
La Commission européenne enquête sur une violation de données après avoir découvert des preuves que sa plateforme de gestion des appareils mobiles a été piratée… Lire la suite
Fuite massive de données liée à un logiciel espion : 500 000 enregistrements divulgués par des hacktivistes
Une entreprise exploitant plusieurs applications de type « stalkerware » a été ciblée et des noms, adresses électroniques et données partielles de cartes de paiement ont été divulgués. Lire la suite
Fuite de données chez Odido : les informations personnelles de 6,2 millions de clients sont exposées.
L'opérateur de télécommunications néerlandais Odido avertit avoir été victime d'une cyberattaque qui aurait exposé les données personnelles de 6,2 millions de clients… Lire la suite
Louis Vuitton, Dior et Tiffany condamnés à une amende de 25 millions de dollars pour des violations de données
La Corée du Sud a infligé une amende de 25 millions de dollars aux marques de luxe Louis Vuitton, Christian Dior Couture et Tiffany pour avoir omis de mettre en œuvre des mesures de sécurité adéquates, ce… Lire la suite
Le fabricant de sextoys Tenga affirme qu'un pirate informatique a volé des informations client.
Le fabricant japonais de sextoys a déclaré qu'un pirate informatique s'était introduit dans la boîte de réception d'un employé et avait volé les noms des clients, leurs adresses électroniques et leurs correspondances, y compris les détails des… Lire la suite
Fuite de données au Sénégal : la délivrance des cartes d'identité nationales est perturbée
La délivrance des cartes d'identité nationales au Sénégal a été temporairement suspendue suite à une fuite de données ayant affecté la base de données démographiques, signalée par le gouvernement. Un communiqué de la Direction de l'automatisation des… Lire la suite
Fédération Française de Tir Data Breach Impacts 35,000 Members
La Fédération Française de Tir (FFTir), instance dirigeante nationale des sports de tir en France, aurait subi une fuite de données concernant plus de 35 000 enregistrements. Un individu malveillant affirme avoir divulgué la base de données de… Lire la suite
Fuite de données chez Switch : 19 000 dossiers clients exposés
Chez Switch, opérateur français d'énergie et de téléphonie mobile, aurait été victime d'une cyberattaque survenue en février 2025. L'incident a été révélé lorsqu'un pirate a divulgué une base de données contenant 19 313 fiches clients sur un forum… Lire la suite
Plus de 300 extensions Chrome malveillantes surprises en train de divulguer ou de voler des données utilisateur
Avec plus de 37 millions de téléchargements cumulés, ces extensions exposent les utilisateurs au suivi et au vol de leurs données personnelles. Cet article « Plus de 300 extensions Chrome malveillantes prises en flagrant délit de fuite ou… Lire la suite
Des données clients de Volvo Group Amérique du Nord exposées lors d'un piratage de Conduent
Volvo Group North America a révélé avoir subi une violation indirecte de données suite à la compromission des systèmes informatiques du géant américain des services aux entreprises Conduent, dont Volvo est client. […] Lire la suite
Conpet, l'opérateur roumain d'oléoducs, confirme le vol de données lors d'une attaque.
Conpet S.A., l'opérateur national des oléoducs roumains, a confirmé que le groupe de ransomware Qilin avait dérobé des données de l'entreprise lors d'une attaque la semaine dernière. […] Lire la suite
Premier module complémentaire malveillant pour Outlook découvert, capable de voler plus de 4 000 identifiants Microsoft.
Des chercheurs en cybersécurité ont découvert ce qu'ils considèrent comme le premier module complémentaire malveillant connu pour Microsoft Outlook détecté en production. Dans cette attaque inhabituelle ciblant la chaîne d'approvisionnement, détaillée par Koi Security, un attaquant inconnu… Lire la suite
Zéro paywall. Zéro pub.
DCOD reste en accès libre grâce à vos contributions. Chaque café compte.