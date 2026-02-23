Vulnérabilités : les 10 alertes critiques du 23 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Une étude académique révèle 25 scénarios d’attaques de récupération de mots de passe contre les gestionnaires cloud Bitwarden, Dashlane et LastPass, permettant dans certains cas la compromission complète de coffres-forts d’entreprise malgré leurs promesses de chiffrement à connaissance nulle.

Un groupe de menace suspecté d’être lié à l’État chinois exploite discrètement depuis mi‑2024 une vulnérabilité critique inconnue du fabricant dans des produits Dell, transformant cette faille en véritable jour zéro de longue durée.

Des failles de sécurité dans quatre extensions très populaires de Microsoft Visual Studio Code, dont Live Server, Code Runner et Markdown Preview Enhanced, permettent de voler des fichiers locaux et d’exécuter du code à distance, malgré plus de 125 millions d’installations cumulées.

Le bloc-notes avancé Notepad++ a vu son infrastructure d’hébergement compromise de juin à décembre 2025 par un groupe de cyberespionnage lié à la Chine, qui a détourné le mécanisme de mise à jour pour pousser un cheval de Troie sur des cibles sélectionnées.

Les incidents recensés soulignent la fragilité de certains outils massivement déployés, au cœur des opérations numériques : gestionnaires de mots de passe, environnement de développement Visual Studio Code, chaîne de mise à jour de Notepad++ et matériels Dell, exploités jusqu’à servir des campagnes de cyberespionnage sophistiquées menées par des groupes liés à la Chine sur plusieurs mois.

