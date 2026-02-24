Cyberattaques : les 9 incidents majeurs du 24 fév 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Un important assaut par déni de service distribué a frappé la Deutsche Bahn les 17 et 18 février, mettant hors ligne les systèmes de réservation, les portails bahn.de et l’application DB Navigator pendant plusieurs heures avant rétablissement.

Un groupe russophone à motivation financière a exploité des services commerciaux d’intelligence artificielle générative pour compromettre plus de 600 pare-feux FortiGate dans 55 pays, selon des observations d’Amazon Threat Intelligence entre le 11 janvier et le 18 février 2026.

Google indique avoir bloqué plus de 1,75 million d’applications Android malveillantes ou non conformes en 2025 sur le Play Store et fermé plus de 80 000 comptes développeurs, grâce à une stratégie de protection largement pilotée par l’intelligence artificielle.

Advantest Corporation a révélé une attaque par rançongiciel visant son réseau d’entreprise, avec un risque d’exposition de données concernant des clients ou des employés, sans autres précisions publiques sur l’ampleur opérationnelle de l’incident.

L’usage de l’intelligence artificielle cristallise cette séquence d’incidents, à la fois comme levier d’attaque et de défense : un acteur russophone s’appuie sur des services génératifs pour industrialiser le piratage de pare-feux FortiGate, tandis que Google déploie massivement l’IA pour filtrer applications Android malveillantes et comptes développeurs frauduleux à grande échelle.

La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

