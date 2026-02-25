Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Anthropic déploie Claude Code Security, une fonction de Claude Code qui analyse les bases de code à la recherche de vulnérabilités et propose des correctifs ciblés, actuellement en préversion de recherche pour les clients Entreprise et Équipe.

Le Parlement européen a bloqué l’usage des outils d’intelligence artificielle intégrés sur les appareils fournis aux élus, par crainte que des informations sensibles soient transférées vers des serveurs situés aux États-Unis.

OpenAI indique avoir identifié dès juin un compte utilisateur pour « promotion d’activités violentes » via ses mécanismes de détection d’abus, et avoir envisagé de prévenir la police canadienne, plusieurs mois avant une fusillade meurtrière.

Des recherches de Microsoft montrent que des entreprises manipulent les réponses de chatbots via le bouton « Résumer avec l’IA » sur des sites web, une technique d’« AI Recommendation Poisoning » rappelant le détournement de résultats de moteurs de recherche.

Les sources illustrent une tension croissante entre déploiement accéléré d’outils d’intelligence artificielle et maîtrise des risques associés, qu’ils soient opérationnels, éthiques ou réglementaires. De l’analyse automatisée de vulnérabilités au blocage d’outils sur les terminaux officiels, en passant par la manipulation de boutons « Résumer avec l’IA » et les signaux faibles d’usages violents, la sécurisation de l’écosystème IA devient un enjeu systémique.

