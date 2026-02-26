Navigation
Fuites de données : les 13 incidents majeurs au 26 fév 2026

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • Un bug logiciel dans l’application de prêt PayPal Working Capital a exposé pendant plus de cinq mois des données sensibles de clients, incluant coordonnées professionnelles, numéros de sécurité sociale et dates de naissance, avant correction du code.
  • Le ministère français de l’Économie a signalé un incident de cybersécurité touchant 1,2 million de comptes liés au registre bancaire national, indiquant une compromission de grande ampleur d’informations financières centralisées.
  • Une base de données accessible en ligne à tous contenait des milliards d’enregistrements, dont des numéros de sécurité sociale et autres données personnelles sensibles, qui ne semblent pas encore avoir été exploités par des criminels.
  • Une fuite chez la fintech Figure a permis à des attaquants de dérober les noms, dates de naissance, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses e‑mail d’environ un million de clients.

La semaine est marquée par une concentration d’incidents d’exposition massive de données personnelles et financières, depuis une erreur de développement dans l’application de prêt de PayPal jusqu’au vol d’identifiants complets de clients chez Figure et au registre bancaire français. La disponibilité en clair de numéros de sécurité sociale à grande échelle illustre une fragilité systémique de la gestion des identités, où bug applicatif, mauvaise configuration et compromission de plateformes centralisées produisent des risques d’usurpation à très large spectre.

PayPal révèle une importante fuite de données liée à un bug de son application de prêt.

PayPal a révélé une fuite de données de six mois ayant exposé des données sensibles d'utilisateurs, notamment des numéros de sécurité sociale, en raison d'une erreur logicielle. PayPal a révélé une fuite de données causée par un… Lire la suite

Fuite de données au registre bancaire français affectant 1,2 million de comptes

Le ministère français des Finances a publié un communiqué informant d'un incident de cybersécurité ayant touché 1,2 million de comptes. […] Lire la suite

Une immense quantité de numéros de sécurité sociale divulgués pourrait exposer des millions de personnes à un risque d'usurpation d'identité.

Une base de données accessible à tous en ligne contenait des milliards d'enregistrements, dont des données personnelles sensibles que les criminels ne semblent pas encore avoir exploitées. Lire la suite

La fuite de données chez le géant de la fintech Figure affecte près d'un million de clients

La fuite de données chez Figure a permis aux pirates informatiques de voler les noms, dates de naissance, adresses postales, numéros de téléphone et adresses électroniques des clients. Lire la suite

ShinyHunters affirme avoir déniché 1,7 million d'enregistrements CarGurus

CarGurus aurait subi une fuite de données, avec le vol de 1,7 million d'enregistrements d'entreprise, selon un groupe de cybercriminels notoire qui a publié la plateforme de vente de véhicules en ligne sur son site de fuites… Lire la suite

ShinyHunters exige 1,5 million de dollars pour ne pas divulguer les données de la chaîne de casinos et de complexes hôteliers de Las Vegas.

Que se passe-t-il à Las Vegas… Le géant hôtelier et casino Wynn Resorts de Las Vegas semble être la dernière victime du gang ShinyHunters, spécialisé dans le vol de données et l’extorsion… Lire la suite

Adidas enquête sur une fuite de données chez un tiers après que des criminels ont affirmé avoir piraté le géant des vêtements de sport

« Incident potentiel de protection des données » chez un « partenaire de licence indépendant », nous dit-on. Adidas a confirmé enquêter sur une violation de données chez l'un de ses partenaires après que des voleurs numériques… Lire la suite

Fuite de données chez Safran SA : des documents relatifs à la chaîne d'approvisionnement aérospatiale exposés

Safran S.A., multinationale française spécialisée dans l'aérospatiale et la défense, aurait été victime d'une piratage informatique. Un individu malveillant aurait publié sa base de données et ses fichiers internes sur un forum de hackers réputé. Le géant… Lire la suite

Le CNRS victime d'une fuite de données, avec numéros de sécu et RIB dans la nature

Le CNRS vient de confirmer un incident de cybersécurité qui a mené au téléchargement non autorisé de fichiers contenant des données personnelles d'anciens agents. Noms, adresses, numéros de sécurité… Lire la suite

L'hôtel Washington au Japon révèle un incident d'infection par ransomware

La chaîne hôtelière Washington au Japon a annoncé que ses serveurs avaient été compromis par une attaque de ransomware, exposant ainsi diverses données commerciales. […] Lire la suite

Canada Goose enquête suite à la fuite de 600 000 dossiers clients par des pirates informatiques.

ShinyHunters, un groupe d'extorsion de données bien connu, affirme avoir dérobé plus de 600 000 dossiers clients de Canada Goose contenant des données personnelles et bancaires. Canada Goose a déclaré à BleepingComputer que les données semblent concerner des… Lire la suite

Eurail indique que des données de voyageurs volées sont désormais en vente sur le dark web.

Eurail B.V., l'opérateur qui donne accès à 250 000 kilomètres de voies ferrées européennes, a confirmé que des données volées lors d'une violation de données survenue plus tôt cette année sont proposées à la vente sur le dark… Lire la suite

Une grosse faille exploitée: Des fonctionnaires suisses fliquent leurs proches en épluchant leurs données

Les bases de données européennes stockent des millions d’informations sensibles. Des contrôles révèlent des accès suisses parfois effectués sans autorisation. Lire la suite

