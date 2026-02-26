Fuites de données : les 13 incidents majeurs au 26 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Un bug logiciel dans l’application de prêt PayPal Working Capital a exposé pendant plus de cinq mois des données sensibles de clients, incluant coordonnées professionnelles, numéros de sécurité sociale et dates de naissance, avant correction du code.

Le ministère français de l’Économie a signalé un incident de cybersécurité touchant 1,2 million de comptes liés au registre bancaire national, indiquant une compromission de grande ampleur d’informations financières centralisées.

Une base de données accessible en ligne à tous contenait des milliards d’enregistrements, dont des numéros de sécurité sociale et autres données personnelles sensibles, qui ne semblent pas encore avoir été exploités par des criminels.

Une fuite chez la fintech Figure a permis à des attaquants de dérober les noms, dates de naissance, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses e‑mail d’environ un million de clients.

La semaine est marquée par une concentration d’incidents d’exposition massive de données personnelles et financières, depuis une erreur de développement dans l’application de prêt de PayPal jusqu’au vol d’identifiants complets de clients chez Figure et au registre bancaire français. La disponibilité en clair de numéros de sécurité sociale à grande échelle illustre une fragilité systémique de la gestion des identités, où bug applicatif, mauvaise configuration et compromission de plateformes centralisées produisent des risques d’usurpation à très large spectre.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

ShinyHunters affirme avoir déniché 1,7 million d'enregistrements CarGurus CarGurus aurait subi une fuite de données, avec le vol de 1,7 million d'enregistrements d'entreprise, selon un groupe de cybercriminels notoire qui a publié la plateforme de vente de véhicules en ligne sur son site de fuites… Lire la suite