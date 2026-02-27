Cybercriminalité : les 9 affaires et sanctions du 27 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Une opération coordonnée dans 16 pays africains, baptisée Operation Red Card 2.0, a conduit à 651 arrestations liées à des escroqueries en ligne, avec 4,3 millions de dollars récupérés et plus de 1 400 infrastructures malveillantes démantelées.

En Espagne, la police a arrêté un homme de 20 ans soupçonné d’avoir réservé des chambres d’hôtel de luxe facturées jusqu’à 1 000 euros la nuit pour seulement un centime d’euro via un piratage présumé.

Aux États‑Unis, trois anciens employés d’un grand moteur de recherche sont inculpés pour vol présumé de secrets industriels au détriment de plusieurs entreprises technologiques et transfert d’informations vers des emplacements non autorisés, dont l’Iran.

Un ressortissant ukrainien a été condamné à cinq ans de prison aux États‑Unis pour son rôle dans un schéma frauduleux de travailleurs en technologies de l’information liés à la Corée du Nord, fondé sur une conspiration de fraude et l’usurpation d’identité.

La semaine est marquée par une montée en puissance des réponses judiciaires et policières contre des activités numériques à forts enjeux financiers ou géopolitiques : vaste opération d’INTERPOL contre les escroqueries en Afrique, arrestations ciblant la fraude aux services en ligne, et poursuites pour vol de secrets industriels et soutien à des schémas liés à l’Iran et à la Corée du Nord.

La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

Trois anciens ingénieurs de Google inculpés pour transferts de secrets commerciaux vers l'Iran Deux anciennes ingénieures de Google et l'un de leurs maris ont été inculpés aux États-Unis pour vol présumé de secrets commerciaux appartenant au géant de la recherche et à d'autres entreprises technologiques, ainsi que pour transfert de… Lire la suite

Un Nigérian condamné à huit ans de prison pour piratage informatique de sociétés fiscales Un ressortissant nigérian a été condamné à huit ans de prison pour avoir piraté plusieurs sociétés de préparation de déclarations de revenus dans le Massachusetts et déposé des déclarations de revenus frauduleuses visant à obtenir plus de… Lire la suite

La Pologne arrête un suspect lié à l'opération de ransomware Phobos La police polonaise a arrêté un homme de 47 ans soupçonné d'être lié au groupe de ransomware Phobos et a saisi des ordinateurs et des téléphones portables contenant des identifiants volés, des numéros de cartes de crédit… Lire la suite