Cybercriminalité : les 12 affaires et sanctions du 6 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Un ancien employé du sous-traitant de défense américain a été condamné à plus de sept ans de prison pour avoir vendu huit vulnérabilités inédites à l’intermédiaire russe Operation Zero, contre plusieurs millions de dollars.

Une opération d’un an coordonnée par Europol, baptisée « Project Compass », aboutit à 30 arrestations et à l’identification de 179 suspects liés à « The Com », un collectif de cybercriminalité visant enfants et adolescents.

Le département américain de la Justice annonce la saisie de 61 millions de dollars en Tether, retracés vers des adresses de cryptoactifs utilisées pour blanchir les profits de fraudes d’investissement en cryptomonnaies de type « pig butchering ».

Le Service fédéral de sécurité russe ouvre une enquête pénale contre Telegram, accusant la plateforme d’avoir facilité la coordination de centaines d’attaques et de dizaines de milliers de crimes depuis 2022, dans un contexte de répression accrue.

Les développements de la semaine illustrent un resserrement marqué de l’étau judiciaire autour des écosystèmes numériques criminels, allant du marché des vulnérabilités inédites aux escroqueries en cryptomonnaies, tandis que les États redéfinissent frontalement la responsabilité pénale des grandes plateformes chiffrées dans la lutte contre terrorisme et criminalité de masse.

La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

La Russie ouvre une enquête pénale contre Telegram pour 153 000 violations présumées. Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe accuse Telegram de faciliter les activités terroristes et extrémistes, affirmant que la plateforme a été utilisée pour coordonner des centaines d'attaques et des dizaines de milliers de crimes depuis 2022…. Lire la suite

Un tribunal grec condamne un groupe de logiciels espions Predator. Un tribunal grec a condamné jeudi quatre personnes, dont deux Israéliens, à des peines de prison pour une importante affaire d'écoutes téléphoniques illégales impliquant l'utilisation de logiciels espions visant des personnalités politiques, des chefs d'entreprise… Lire la suite