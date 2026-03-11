Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine De faux informaticiens liés à la Corée du Nord utiliseraient des outils d’intelligence artificielle, dont des modificateurs de voix et de faux profils renforcés par des identités volées, pour décrocher des emplois distants et renvoyer leurs salaires vers Pyongyang.

Le modèle d’IA Claude a été propulsé en tête des classements d’applications gratuites aux États-Unis, devant ChatGPT, après avoir été blacklisté par le Pentagone pour des motifs éthiques, tout en progressant fortement aussi au Royaume-Uni.

L’armée américaine aurait utilisé le modèle Claude pour préparer des frappes en Iran quelques heures seulement après l’annonce d’une rupture officielle avec son éditeur, illustrant la difficulté de retirer des outils d’IA déjà intégrés aux opérations militaires.

Près de 900 employés de Google et d’OpenAI ont signé une lettre ouverte fixant deux lignes rouges pour l’IA militaire — refus de la surveillance de masse et des armes autonomes sans supervision humaine — dans un contexte de bras de fer entre Anthropic et le Pentagone.

Les usages militaires et para-étatiques de l’intelligence artificielle s’imposent comme ligne de fracture centrale : entre armée américaine s’appuyant sur Claude malgré les interdictions, pression du Pentagone sur les fournisseurs, mobilisation inédite des salariés des grands groupes et détournement d’outils d’IA par des acteurs étatiques comme la Corée du Nord, la gouvernance de ces technologies devient un enjeu stratégique immédiat.

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

