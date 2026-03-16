Vulnérabilités : les 11 alertes critiques du 16 mar 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Une vulnérabilité affectant certains téléphones Android permet de contourner l’écran de verrouillage, récupérer le code PIN, les clés de chiffrement et les phrases de récupération de portefeuilles logiciels en moins d’une minute.

Veeam corrige sept vulnérabilités critiques dans Backup & Replication, dont une faille notée 9,9 sur 10 permettant à un utilisateur de domaine authentifié d’exécuter du code à distance sur le serveur de sauvegarde.

SAP publie, dans le cadre de son Security Patch Day du 10 mars 2026, quinze nouvelles notes de sécurité pour corriger plusieurs vulnérabilités, dont certaines permettent l’exécution de code à distance sur des logiciels d’entreprise.

L’agence américaine de cybersécurité CISA ajoute trois vulnérabilités, visant notamment SolarWinds, Ivanti et Workspace One UEM, à son catalogue des failles activement exploitées, incluant une attaque de type requête côté serveur avec un score de sévérité de 7,5.

La période est marquée par une accumulation de vulnérabilités critiques touchant simultanément terminaux Android grand public, solutions de sauvegarde Veeam et infrastructures applicatives SAP, tandis que CISA signale déjà l’exploitation active de failles SolarWinds, Ivanti et Workspace One UEM, illustrant la pression croissante sur les chaînes de mise à jour logicielles et la gestion centralisée des correctifs.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Microsoft corrige 83 vulnérabilités Microsoft a corrigé une vulnérabilité critique, mais aucune des failles corrigées lors de ce Patch Tuesday n'a été exploitée publiquement. Cet article « Microsoft corrige 83 vulnérabilités » a été initialement publié sur SecurityWeek. Lire la suite

Adobe corrige 80 vulnérabilités dans huit produits Adobe a déployé des correctifs pour 80 vulnérabilités affectant 8 produits, dont Commerce, Illustrator, Acrobat Reader et Premiere Pro. Cet article « Adobe corrige 80 vulnérabilités dans huit produits » a été initialement publié sur SecurityWeek. Lire la suite