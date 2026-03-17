Cyberattaques : les 11 incidents majeurs du 17 mars 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Des groupes soutenus par l’État russe mènent une vaste campagne de hameçonnage pour prendre le contrôle de comptes Signal et WhatsApp de responsables gouvernementaux, journalistes et militaires, selon une alerte conjointe des services de renseignement néerlandais.

Le Centre national polonais de recherche nucléaire indique que son infrastructure informatique a été visée par une attaque, mais affirme que l’intrusion a été détectée et bloquée à temps, sans conséquence opérationnelle déclarée.

Des chercheurs ont mis au jour KadNap, un botnet résistant au démantèlement qui enrôle environ 14 000 routeurs et équipements réseau, majoritairement des modèles Asus, en exploitant des failles non corrigées pour créer un réseau proxy au service d’activités criminelles.

Un groupe hacktiviste lié aux services de renseignement iraniens revendique une attaque par logiciel de sabotage contre le fabricant de technologies médicales Stryker, affirmant avoir effacé des données sur plus de 200 000 systèmes et provoqué la fermeture d’offices dans 79 pays.

La séquence met en lumière une montée des opérations soutenues par des États, combinant espionnage ciblé des communications chiffrées, tentatives d’intrusion dans la recherche nucléaire et sabotage revendiqué contre un acteur médical mondial, tandis qu’un botnet de routeurs difficile à démanteler renforce l’infrastructure technique disponible pour des campagnes criminelles ou géopolitiques.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Le centre de recherche nucléaire polonais visé par une cyberattaque Le Centre national polonais de recherche nucléaire (NCBJ) affirme que des pirates informatiques ont ciblé son infrastructure informatique, mais que l'attaque a été détectée et bloquée avant d'avoir un quelconque impact. […] Lire la suite

Des pirates informatiques exploitent le terminal Windows dans une nouvelle attaque de malware ClickFix. Des chercheurs en sécurité ont identifié une nouvelle campagne d'ingénierie sociale ClickFix qui exploite le Terminal Windows pour exécuter des charges utiles malveillantes sur des systèmes compromis. Cette activité, observée par les experts de Microsoft Defender en… Lire la suite