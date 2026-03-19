Fuites de données : les 9 incidents majeurs au 19 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Un pirate étranger aurait compromis en 2023 un serveur du bureau new-yorkais du FBI, accédant à des fichiers liés à l’enquête sur Jeffrey Epstein, selon des documents du département de la justice et une source citée.

Une campagne de spyware cible les utilisateurs israéliens via une fausse application Red Alert diffusée par SMS spoofés, collectant SMS, contacts, localisation GPS, mots de passe à usage unique et messages bancaires tout en imitant l’application légitime.

La plateforme Infutor, spécialisée dans la gestion d’identités consommateurs, aurait exposé 676,8 millions de dossiers d’Américains, vivants et décédés, incluant noms, dates de naissance, adresses postales, numéros de téléphone et numéros de sécurité sociale.

Le prestataire de traitement de données Conduent a vu des attaquants voler les informations de 25 millions de personnes, dont noms, adresses, dates de naissance, numéros de sécurité sociale, données d’assurance santé et informations médicales, avec près d’un an de retard dans les notifications individuelles.

Deux fuites massives touchant Infutor et Conduent exposent des volumes importants de données d’identité et d’informations médicales, tandis qu’en parallèle espionnage ciblé sur mobile et compromission de serveurs d’enquête fédéraux illustrent la diversité des objectifs et des leviers d’exploitation des attaquants.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

Le piratage de Conduent a exposé 25 millions de dossiers médicaux et de sécurité sociale. Conduent, un important prestataire de services de traitement de données pour des programmes gouvernementaux comme Medicaid et des assureurs privés, a subi une violation de données affectant les dossiers médicaux et de sécurité sociale de 25 millions d'Américains. Lire la suite

Michelin confirme une fuite de données liée à une attaque d'Oracle EBS Des cybercriminels ont divulgué plus de 300 Go de fichiers prétendument volés au géant du pneumatique. L'article « Michelin confirme une fuite de données liée à une attaque contre Oracle EBS » est paru initialement sur SecurityWeek. Lire la suite

6 millions de dossiers clients de Sunrise volés Selon certaines informations, Sunrise aurait subi le vol de plus de 6 millions d'enregistrements de données en janvier 2026, dont certains contenaient des informations clients sensibles telles que des numéros de téléphone et des données de paiement…. Lire la suite