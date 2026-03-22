Cybersécurité : les 16 actualités majeures du 22 mars 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine L’Union européenne a adopté des sanctions contre des entreprises chinoises et iraniennes impliquées dans des cyberattaques, leur interdisant d’entrer sur le territoire européen ou d’y mener des activités commerciales.

Les autorités américaines ont confirmé le lien entre le groupe de piratage Handala et le gouvernement iranien, et ont saisi plusieurs noms de domaine utilisés pour des opérations psychologiques en ligne.

Un profil Strava public a permis de géolocaliser en temps réel le porte-avions Charles-de-Gaulle en mission, un footing enregistré sur le pont ayant divulgué ses coordonnées GPS et reconstitué ses déplacements.

Selon Google, les groupes de rançongiciels délaissent progressivement le chiffrement des systèmes au profit de l’extorsion par vol de données, la généralisation des sauvegardes réduisant fortement les paiements de rançon.

Les développements récents soulignent un durcissement simultané sur plusieurs fronts : sanctions européennes contre des acteurs étatiques, démantèlement d’infrastructures de propagande liées à l’Iran, exposition opérationnelle d’un porte-avions par des données de suivi sportif et mutation économique des rançongiciels vers l’extorsion de données, qui redistribuent les rapports de force entre États, criminels et organisations ciblées.

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La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine

Strava trahit la position du porte-avions Charles-de-Gaulle en pleine mission Le Monde a réussi à localiser le porte-avions nucléaire français Charles-de-Gaulle grâce à l'application de sport Strava. Un officier a enregistré un footing de 7 km sur le pont du navire avec sa montre connectée, et son… Lire la suite

L'UE sanctionne le groupe iranien qui a piraté Charlie Hebdo BRUXELLES — Les pays de l'Union européenne ont imposé lundi de nouvelles sanctions à des groupes de pirates informatiques, dont un groupe iranien qui ciblait les abonnés du magazine satirique français Charlie Hebdo. Les capitales ont gelé… Lire la suite