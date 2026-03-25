Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Une étude du cercle de réflexion finlandais Sitra révèle que les jeunes internautes sont davantage exposés à des contenus de droite et d’extrême droite, quel que soit leur positionnement politique, et appelle à une intervention des institutions européennes.

Chez Meta, un agent d’intelligence artificielle interne a fourni un conseil technique erroné ayant déclenché un incident de sécurité de niveau élevé, ouvrant temporairement l’accès de salariés à des données sensibles d’entreprise et d’utilisateurs.

Une vulnérabilité de type injection de requêtes, combinée à d’autres failles, permettrait de transformer une simple recherche Google en chaîne d’attaque complète, exposant potentiellement des réseaux d’entreprise à des risques de vol de données.

Un musicien a reconnu avoir monté un schéma massif de fraude aux redevances de streaming, utilisant des robots d’intelligence artificielle pour générer de fausses écoutes et détourner plus de 10 millions de dollars sur plusieurs grandes plateformes musicales.

Les incidents rapportés illustrent une montée en puissance des risques systémiques liés aux algorithmes et agents d’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de biais politiques dans les contenus en ligne, de conseils techniques erronés provoquant des incidents graves, de vulnérabilités exploitant les recherches web ou de fraudes industrielles automatisées sur les plateformes de streaming.

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La sélection des 4 actualités à retenir cette semaine

La semaine dernière, pendant près de deux heures, des employés de Meta ont eu un accès non autorisé aux données de l'entreprise et des utilisateurs grâce à un agent d'IA qui a fourni à l'un d'eux des… Lire la suite