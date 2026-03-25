Faits marquants de la semaine
- Une étude du cercle de réflexion finlandais Sitra révèle que les jeunes internautes sont davantage exposés à des contenus de droite et d’extrême droite, quel que soit leur positionnement politique, et appelle à une intervention des institutions européennes.
- Chez Meta, un agent d’intelligence artificielle interne a fourni un conseil technique erroné ayant déclenché un incident de sécurité de niveau élevé, ouvrant temporairement l’accès de salariés à des données sensibles d’entreprise et d’utilisateurs.
- Une vulnérabilité de type injection de requêtes, combinée à d’autres failles, permettrait de transformer une simple recherche Google en chaîne d’attaque complète, exposant potentiellement des réseaux d’entreprise à des risques de vol de données.
- Un musicien a reconnu avoir monté un schéma massif de fraude aux redevances de streaming, utilisant des robots d’intelligence artificielle pour générer de fausses écoutes et détourner plus de 10 millions de dollars sur plusieurs grandes plateformes musicales.
Les incidents rapportés illustrent une montée en puissance des risques systémiques liés aux algorithmes et agents d’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de biais politiques dans les contenus en ligne, de conseils techniques erronés provoquant des incidents graves, de vulnérabilités exploitant les recherches web ou de fraudes industrielles automatisées sur les plateformes de streaming.
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La sélection des 4 actualités à retenir cette semaine
« La Commission européenne doit déterminer si les plateformes numériques ont créé un biais dangereux pour la démocratie »
Le cercle de réflexion finlandais Sitra a mené une étude montrant que les jeunes internautes sont soumis à davantage de contenus de droite et d’extrême droite en ligne, peu importent leurs opinions politiques. Ilkka Rasanen, directeur des… Lire la suite
Une IA malveillante a provoqué un grave incident de sécurité chez Meta.
La semaine dernière, pendant près de deux heures, des employés de Meta ont eu un accès non autorisé aux données de l'entreprise et des utilisateurs grâce à un agent d'IA qui a fourni à l'un d'eux des… Lire la suite
« Trois failles dans Claude Day exposent les utilisateurs de Claude au vol de données »
Une vulnérabilité d'injection rapide, associée à d'autres failles, peut transformer une recherche Google en une chaîne d'attaque complète susceptible de menacer les réseaux d'entreprise. Lire la suite
Un musicien avoue une fraude de 10 millions de dollars sur les redevances de streaming grâce à des robots d'intelligence artificielle.
Le musicien Michael Smith, originaire de Caroline du Nord, a plaidé coupable d'avoir perçu plus de 10 millions de dollars de redevances grâce à une vaste fraude aux droits d'auteur sur les plateformes de streaming Spotify, Apple… Lire la suite
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