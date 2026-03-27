Cybercriminalité : les 8 affaires et sanctions du 27 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Une opération mondiale menée par les autorités allemandes avec l’appui d’Europol a visé le réseau “Alice with Violence CP”, révélant plus de 373 000 sites frauduleux promouvant des contenus pédocriminels et des services de cybercriminalité à la demande.

Le département de la Justice américain a saisi quatre noms de domaine utilisés par le ministère du Renseignement iranien pour des opérations psychologiques en ligne, mêlant revendications de piratages, publication de données volées et appels explicites au meurtre.

Le département de la Justice américain a démantelé des infrastructures de commande et contrôle de plusieurs botnets d’objets connectés, dont AISURU, Kimwolf, JackSkid et Mossad, dans une opération judiciaire coordonnée avec les autorités canadiennes et allemandes.

Un habitant de Caroline du Nord a reconnu avoir escroqué des plateformes de streaming musical et d’autres artistes de millions de dollars en inondant les services de milliers de morceaux générés par intelligence artificielle, dopés par des bots.

Les autorités multiplient les offensives coordonnées contre des infrastructures criminelles massives : démantèlement de centaines de milliers de sites sur le dark web, neutralisation de botnets d’objets connectés et saisie de domaines utilisés pour des opérations d’influence agressives, tandis que l’industrialisation des fraudes en ligne s’appuie désormais sur des contenus générés par intelligence artificielle et une automatisation à grande échelle des manipulations.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

Le ministère de la Justice déjoue des opérations psychologiques iraniennes menées par voie cybernétique. Le ministère de la Justice a annoncé la saisie de quatre noms de domaine dans le cadre d'une opération visant à démanteler les réseaux de piratage informatique et de répression transnationale du ministère du Renseignement et de… Lire la suite

Le FBI saisit le site de fuite de données Handala après la cyberattaque de Stryker Le FBI a saisi deux sites web utilisés par le groupe de hacktivistes Handala après que ces derniers ont mené une cyberattaque destructrice contre le géant des technologies médicales Stryker, effaçant les données d'environ 80 000 appareils. […] Lire la suite