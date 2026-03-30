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Vulnérabilités : les 8 alertes critiques du 30 mars 2026

Illustration 3D pour la veille sur les vulnérabilités : un cadenas métallique ouvert est posé sur un circuit imprimé complexe. De vifs flux lumineux oranges et des triangles d'alerte rouges clignotants émanent du cadenas, symbolisant des failles de sécurité actives et des brèches dans un système informatique.
Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine

  • Le club de football néerlandais AFC Ajax a reconnu une intrusion dans ses systèmes internes, où des vulnérabilités permettaient non seulement l’accès à des données, mais aussi la manipulation de comptes et la levée de bannissements de stade.
  • Apple diffuse désormais des alertes plein écran sur les iPhone et iPad exécutant des versions obsolètes d’iOS et d’iPadOS, en réponse à des attaques web en cours ciblant ces systèmes et en incitant fortement à installer une mise à jour critique.
  • Citrix publie des correctifs pour deux failles affectant NetScaler ADC et NetScaler Gateway, dont une vulnérabilité critique d’entrée non validée provoquant une lecture hors mémoire et pouvant être exploitée pour exfiltrer des données sensibles sans authentification.
  • De nouvelles analyses montrent plus de 500 000 serveurs Microsoft IIS exposés sur internet fonctionnant sur des versions en fin de vie, dont près de 230 000 au-delà du programme Extended Security Updates, laissant ces systèmes sans correctifs et très attractifs pour les attaquants.

Les incidents récents soulignent l’ampleur du risque lié aux systèmes obsolètes ou mal corrigés, depuis les iPhone attaqués via des exploits web jusqu’aux centaines de milliers de serveurs Microsoft IIS en fin de vie, en passant par les passerelles applicatives NetScaler exposées à des fuites de données sans authentification, dessinant un paysage où la surface d’attaque s’étend plus vite que les campagnes de mise à jour.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

L'Ajax de Londres commet une erreur fatale : des failles de sécurité permettent à des pirates informatiques de jouer les administrateurs avec les tickets et les exclusions.

L'Ajax de Londres commet une erreur fatale : des failles de sécurité permettent à des pirates informatiques de jouer les administrateurs avec les tickets et les exclusions.

go.theregister.com

Des failles dans les systèmes du club de football néerlandais AFC Ajax n'ont pas seulement exposé des données ; elles ont permis à des personnes extérieures de manipuler les comptes et même de lever les interdictions d'accès au… Lire la suite

Apple envoie des alertes sur l'écran de verrouillage aux iPhones obsolètes en raison de failles de sécurité actives sur le Web

Apple envoie des alertes sur l'écran de verrouillage aux iPhones obsolètes en raison de failles de sécurité actives sur le Web

thehackernews.com

Apple envoie désormais des notifications sur l'écran de verrouillage des iPhone et iPad fonctionnant sous d'anciennes versions d'iOS et d'iPadOS afin d'alerter les utilisateurs des cyberattaques et de les inciter à installer la mise à jour. Cette… Lire la suite

Citrix exhorte à corriger une faille critique de NetScaler permettant des fuites de données non authentifiées

Citrix exhorte à corriger une faille critique de NetScaler permettant des fuites de données non authentifiées

thehackernews.com

Citrix a publié des mises à jour de sécurité pour corriger deux vulnérabilités dans NetScaler ADC et NetScaler Gateway, dont une faille critique pouvant entraîner la fuite de données sensibles. Les vulnérabilités sont listées ci-dessous : CVE-2026-3055 (score… Lire la suite

Plus de 511 000 serveurs Microsoft IIS en fin de vie exposés en ligne

Plus de 511 000 serveurs Microsoft IIS en fin de vie exposés en ligne

cyberpress.org

Des chercheurs en sécurité ont mis au jour une faille de sécurité mondiale majeure liée à des serveurs Microsoft Internet Information Services (IIS) obsolètes. Selon les nouvelles conclusions de la Shadowserver Foundation, plus de 511 000 instances IIS… Lire la suite

L'exploit de Coruna révèle l'évolution du framework d'exploitation Triangulation iOS

L'exploit de Coruna révèle l'évolution du framework d'exploitation Triangulation iOS

securityaffairs.com

Kaspersky a découvert que les exploits Coruna pour iOS réutilisent du code mis à jour issu des attaques de l'opération Triangulation de 2023, suggérant un lien possible. Les chercheurs de Kaspersky ont découvert que le kit d'exploitation… Lire la suite

L'agence américaine CISA ajoute une faille Langflow à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

L'agence américaine CISA ajoute une faille Langflow à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

securityaffairs.com

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a ajouté une faille dans Langflow à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues. La CISA a ajouté une faille dans Langflow, référencée CVE-2026-33017 (score CVSS de 9,3),… Lire la suite

L'agence américaine CISA ajoute une faille dans F5 BIG-IP AMP à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

L'agence américaine CISA ajoute une faille dans F5 BIG-IP AMP à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

securityaffairs.com

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a ajouté une faille dans F5 BIG-IP AMP à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues. La CISA a ajouté une faille dans F5 BIG-IP AMP, référencée CVE-2025-53521… Lire la suite

QNAP a corrigé quatre vulnérabilités mises en évidence lors de l'événement Pwn2Own Ireland 2025.

QNAP a corrigé quatre vulnérabilités mises en évidence lors de l'événement Pwn2Own Ireland 2025.

securityaffairs.com

QNAP a corrigé quatre vulnérabilités présentées lors de la conférence Pwn2Own 2025, susceptibles d'entraîner l'exécution de code, l'accès à des données ou une perturbation du système. Le fournisseur taïwanais QNAP a résolu plusieurs vulnérabilités, dont quatre problèmes… Lire la suite

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