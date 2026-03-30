Vulnérabilités : les 8 alertes critiques du 30 mars 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Le club de football néerlandais AFC Ajax a reconnu une intrusion dans ses systèmes internes, où des vulnérabilités permettaient non seulement l’accès à des données, mais aussi la manipulation de comptes et la levée de bannissements de stade.

Apple diffuse désormais des alertes plein écran sur les iPhone et iPad exécutant des versions obsolètes d’iOS et d’iPadOS, en réponse à des attaques web en cours ciblant ces systèmes et en incitant fortement à installer une mise à jour critique.

Citrix publie des correctifs pour deux failles affectant NetScaler ADC et NetScaler Gateway, dont une vulnérabilité critique d’entrée non validée provoquant une lecture hors mémoire et pouvant être exploitée pour exfiltrer des données sensibles sans authentification.

De nouvelles analyses montrent plus de 500 000 serveurs Microsoft IIS exposés sur internet fonctionnant sur des versions en fin de vie, dont près de 230 000 au-delà du programme Extended Security Updates, laissant ces systèmes sans correctifs et très attractifs pour les attaquants.

Les incidents récents soulignent l’ampleur du risque lié aux systèmes obsolètes ou mal corrigés, depuis les iPhone attaqués via des exploits web jusqu’aux centaines de milliers de serveurs Microsoft IIS en fin de vie, en passant par les passerelles applicatives NetScaler exposées à des fuites de données sans authentification, dessinant un paysage où la surface d’attaque s’étend plus vite que les campagnes de mise à jour.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

Plus de 511 000 serveurs Microsoft IIS en fin de vie exposés en ligne Des chercheurs en sécurité ont mis au jour une faille de sécurité mondiale majeure liée à des serveurs Microsoft Internet Information Services (IIS) obsolètes. Selon les nouvelles conclusions de la Shadowserver Foundation, plus de 511 000 instances IIS… Lire la suite

L'exploit de Coruna révèle l'évolution du framework d'exploitation Triangulation iOS Kaspersky a découvert que les exploits Coruna pour iOS réutilisent du code mis à jour issu des attaques de l'opération Triangulation de 2023, suggérant un lien possible. Les chercheurs de Kaspersky ont découvert que le kit d'exploitation… Lire la suite