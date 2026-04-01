Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Le 20 mars, Wikipédia a adopté par 40 voix contre 2 une nouvelle politique interdisant l’usage de grands modèles de langage pour générer ou réécrire des articles, sauf pour des retouches mineures et des traductions encadrées, après une explosion d’erreurs générées par l’IA.

En Chine, des lunettes connectées Rokid intégrant de l’intelligence artificielle sont déjà utilisées au quotidien par des étudiants pour la navigation en scooter et les achats de vêtements, illustrant l’intégration rapide d’objets connectés dopés à l’IA.

Un incident de configuration dans le système de gestion de contenu d’Anthropic a exposé près de 3 000 ressources internes, incluant des informations sur le futur modèle Claude Mythos, le nouveau palier Capybara et des données d’entreprise non publiées, dans un espace de stockage public.

Des chercheurs en cybersécurité ont révélé une faille dans l’extension Google Chrome de Claude permettant à n’importe quel site web d’injecter silencieusement des instructions dans l’assistant, sans clic de l’utilisateur, en déclenchant des invites potentiellement malveillantes lors de la simple visite d’une page.

La semaine illustre la collision entre montée en puissance des systèmes d’IA et nécessité de renforcer leur gouvernance et leur sécurité : Wikipédia encadre drastiquement les contenus générés par modèles de langage, tandis qu’Anthropic affronte à la fois une fuite massive d’actifs internes, une vulnérabilité critique dans son extension Chrome et les risques cyber associés à son futur modèle Claude Mythos, sur fond de prolifération rapide d’usages quotidiens comme les lunettes Rokid.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

Wikipedia interdit le contenu généré par l'IA Après des mois de débats houleux et plusieurs tentatives de restreindre l'utilisation des grands modèles de langage sur Wikipédia, les contributeurs bénévoles ont adopté le 20 mars une nouvelle politique interdisant leur utilisation pour la création d'articles… Lire la suite

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