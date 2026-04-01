Faits marquants de la semaine
- Le 20 mars, Wikipédia a adopté par 40 voix contre 2 une nouvelle politique interdisant l’usage de grands modèles de langage pour générer ou réécrire des articles, sauf pour des retouches mineures et des traductions encadrées, après une explosion d’erreurs générées par l’IA.
- En Chine, des lunettes connectées Rokid intégrant de l’intelligence artificielle sont déjà utilisées au quotidien par des étudiants pour la navigation en scooter et les achats de vêtements, illustrant l’intégration rapide d’objets connectés dopés à l’IA.
- Un incident de configuration dans le système de gestion de contenu d’Anthropic a exposé près de 3 000 ressources internes, incluant des informations sur le futur modèle Claude Mythos, le nouveau palier Capybara et des données d’entreprise non publiées, dans un espace de stockage public.
- Des chercheurs en cybersécurité ont révélé une faille dans l’extension Google Chrome de Claude permettant à n’importe quel site web d’injecter silencieusement des instructions dans l’assistant, sans clic de l’utilisateur, en déclenchant des invites potentiellement malveillantes lors de la simple visite d’une page.
La semaine illustre la collision entre montée en puissance des systèmes d’IA et nécessité de renforcer leur gouvernance et leur sécurité : Wikipédia encadre drastiquement les contenus générés par modèles de langage, tandis qu’Anthropic affronte à la fois une fuite massive d’actifs internes, une vulnérabilité critique dans son extension Chrome et les risques cyber associés à son futur modèle Claude Mythos, sur fond de prolifération rapide d’usages quotidiens comme les lunettes Rokid.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine
Wikipedia interdit le contenu généré par l'IA
Après des mois de débats houleux et plusieurs tentatives de restreindre l'utilisation des grands modèles de langage sur Wikipédia, les contributeurs bénévoles ont adopté le 20 mars une nouvelle politique interdisant leur utilisation pour la création d'articles… Lire la suite
Les lunettes à intelligence artificielle gagnent du terrain en Chine, du shopping à la triche.
Le marché chinois des lunettes à intelligence artificielle est en pleine croissance, alimenté par les subventions gouvernementales et l'intégration de la technologie LLM dans les lunettes de tous les jours par des géants de la technologie comme Xiaomi et Alibaba. Lire la suite
Découvrez Claude Mythos : un article d’Anthropic ayant fuité révèle le puissant mannequin à venir
La société d'intelligence artificielle Anthropic a officiellement confirmé une fuite accidentelle concernant son modèle d'IA le plus puissant à ce jour. Ce modèle, désormais connu sous le nom de « Claude Mythos », avait été initialement révélé dans un… Lire la suite
Faille de l'extension Claude permettant l'injection XSS sans clic via n'importe quel site web
Des chercheurs en cybersécurité ont révélé une vulnérabilité dans l'extension Claude d'Anthropic pour Google Chrome, qui aurait pu être exploitée pour déclencher des messages malveillants par simple visite d'une page web. Cette faille « permettait à n'importe… Lire la suite
Un résultat de recherche Google en tête pour les plugins Claude a été placé par des pirates informatiques.
Un résultat de recherche Google en tête pour les plugins Claude redirigeait les utilisateurs vers un site contenant un code malveillant, dans le but apparent de voler leurs identifiants. Cette information illustre comment l'essor des outils d'IA… Lire la suite
La quantité de contenu pédopornographique généré par l'IA et trouvé en ligne a explosé en 2025.
L'Internet Watch Foundation a vérifié 8 029 contenus réalistes générés par l'IA, dont 65 % appartiennent à la catégorie la plus grave. La quantité de contenus pédopornographiques générés par l'IA et trouvés en ligne a augmenté de 14 % l'année… Lire la suite
Anthropic et Pentagon s'affrontent devant les tribunaux au sujet de l'interdiction du modèle d'IA de l'entreprise.
Après le refus d'Anthropic d'autoriser l'utilisation de son IA dans des systèmes d'armes autonomes, Trump a ordonné aux agences américaines de cesser de l'utiliser. Inscrivez-vous à la newsletter Breaking News US pour recevoir des alertes directement dans… Lire la suite
Une campagne de phishing utilisant l'intelligence artificielle a compromis des centaines d'organisations.
Une campagne d'hameçonnage liée au service d'hébergement cloud d'IA Railway a permis à des pirates d'accéder aux comptes cloud Microsoft de centaines d'entreprises, selon les chercheurs de Huntress. Rich Mozeleski, chef de produit de l'équipe identité chez… Lire la suite
Google déploie des agents d'IA Gemini sur le dark web
Le système affirme pouvoir analyser des millions d'événements quotidiens avec une précision de 98 %. RSAC 2026 Les agents d'IA Gemini de Google parcourent le dark web, passant au crible plus de 10 millions de publications par… Lire la suite
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