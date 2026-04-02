Fuites de données : les 9 incidents majeurs au 2 avril 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine La Commission européenne enquête sur une intrusion après l’accès non autorisé d’un acteur malveillant à son environnement cloud hébergé chez Amazon, compromettant potentiellement des ressources sensibles au cœur de l’exécutif de l’Union européenne.

OVHcloud fait l’objet de revendications de compromission massive : un acteur affirme contrôler un compte parent et des serveurs, avoir exfiltré les données de 1,6 million de clients « OVH Fresh » et d’environ 5,9 millions de sites, désormais en vente.

Le club de football Ajax Amsterdam signale qu’un pirate a exploité des vulnérabilités dans ses systèmes informatiques, accédant aux données personnelles de quelques centaines de supporters et ouvrant la voie à des détournements de billets.

Le ministère néerlandais des Finances a détecté, après une alerte d’un tiers, un accès non autorisé à des systèmes internes affectant une partie des employés, tout en assurant que les services fiscaux, douaniers et de prestations sociales restent opérationnels ; un précédent incident policier est attribué à un acteur étatique.

L’alerte autour d’OVHcloud, où un acteur revendique le contrôle d’un compte parent et l’exfiltration de données concernant des millions de clients et de sites, illustre la portée systémique d’une compromission chez un hébergeur majeur. En parallèle, la Commission européenne, un grand club sportif et un ministère des Finances néerlandais signalent des intrusions ciblant des environnements cloud et des systèmes internes, exposant données de personnel et d’usagers.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

Le club de football professionnel néerlandais Ajax Amsterdam (AFC Ajax) a révélé qu'un pirate informatique avait exploité des failles de sécurité dans ses systèmes informatiques et accédé aux données appartenant à plusieurs centaines de personnes. […] Lire la suite