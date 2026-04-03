Cybercriminalité : les 6 opérations et arrestations du 3 avr 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Un suspect arménien a été extradé vers les États-Unis pour des poursuites pénales, soupçonné d’avoir coadministré RedLine, l’une des opérations de logiciel malveillant spécialisé dans le vol d’informations les plus prolifiques de ces dernières années.

Un citoyen russe de 26 ans a été condamné à 6,75 ans de prison aux États-Unis pour avoir aidé plusieurs groupes criminels, dont le rançongiciel Yanluowang, à mener de nombreuses attaques contre des entreprises et organisations américaines, causant 9 millions de dollars de dommages.

À Hong Kong, des amendements à la loi sur la sécurité nationale autorisent désormais la police à exiger les mots de passe de téléphones et ordinateurs des suspects, avec jusqu’à un an de prison en cas de refus et jusqu’à trois ans pour fausses informations.

En Russie, l’administrateur présumé du forum cybercriminel LeakBase a été arrêté à Taganrog, soupçonné d’avoir créé et géré un site facilitant un vaste marché de données d’identifiants volés, selon des médias liés au ministère de l’Intérieur.

Les développements récents illustrent un durcissement coordonné des réponses étatiques face à l’écosystème cybercriminel, combinant extradition et condamnations lourdes liées à RedLine et Yanluowang, démantèlement d’une place de marché d’identifiants volés comme LeakBase, et extension des pouvoirs d’accès aux terminaux et de saisie d’objets dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.

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La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine

L'administrateur de LeakBase arrêté en Russie pour trafic massif d'identifiants volés L'administrateur présumé du forum de cybercriminalité LeakBase a été arrêté par les autorités russes, ont rapporté jeudi les médias d'État. Selon TASS et MVD Media, un site d'information lié au ministère russe de l'Intérieur, le suspect réside… Lire la suite