Cybersécurité : les 11 actualités majeures du 5 avr 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Lors du vol autour de la Lune d’Artemis II, les astronautes ont signalé deux instances de Microsoft Outlook qui ne fonctionnaient pas, obligeant le centre de contrôle à proposer une prise en main à distance du système de bord.

Un acteur malveillant a pris le contrôle des pouvoirs administratifs du Security Council de Drift Protocol, provoquant une perte d’au moins 280 millions de dollars dans une opération décrite comme planifiée et sophistiquée.

La Commission européenne lie sa récente compromission cloud à une attaque de chaîne d’approvisionnement visant l’outil de sécurité Trivy, avec possible exposition de données provenant d’au moins 29 autres entités de l’Union et exfiltration massive ensuite divulguée en ligne.

Le FBI a qualifié de « major incident » une intrusion liée à la Chine dans un système interne de surveillance contenant des informations sensibles issues de procédures légales, les attaquants ayant exploité l’infrastructure d’un fournisseur de services internet pour pénétrer le réseau.

La qualification par le FBI d’une intrusion dans un système de surveillance interne comme « major incident » souligne l’escalade des attaques visant directement les infrastructures étatiques les plus sensibles. En parallèle, la compromission de la chaîne d’approvisionnement logicielle de la Commission européenne et la prise de contrôle du Security Council de Drift Protocol illustrent la fragilité des mécanismes de gouvernance technique, y compris dans les environnements les plus critiques, jusqu’aux systèmes embarqués d’Artemis II.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

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