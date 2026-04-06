Vulnérabilités : les 8 alertes critiques du 6 avr 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Apple étend la mise à jour de sécurité iOS 18.7.7 et iPadOS 18.7.7 à un plus large éventail d’appareils pour bloquer les risques liés au kit d’exploitation récemment révélé DarkSword.

Une faille sévère dans l’extension WordPress Smart Slider 3, déployée sur plus de 800 000 sites, permet à des attaquants authentifiés de lire des fichiers arbitraires sur le serveur et d’exposer l’infrastructure interne.

Google a corrigé une nouvelle vulnérabilité de Chrome déjà exploitée en attaque, la quatrième faille de type zéro-day ciblant le navigateur depuis le début de l’année.

Deux vulnérabilités critiques découvertes dans la bibliothèque libpng, utilisée pour traiter les images PNG, permettent de provoquer des crashs, de divulguer de la mémoire sensible et potentiellement d’exécuter du code via des images spécialement conçues.

Les correctifs d’Apple, Google et de la bibliothèque libpng illustrent une dynamique où des composants massivement déployés, du système mobile au navigateur en passant par les bibliothèques d’images, subissent des vulnérabilités activement ciblées. L’extension WordPress Smart Slider 3 ajoute à cette pression, en exposant potentiellement l’infrastructure serveur de centaines de milliers de sites à des accès non autorisés.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine