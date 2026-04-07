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Artemis II : Microsoft Outlook tombe aussi en panne dans l’espace

Illustration de la mission Artemis II montrant une pleine lune dans un ciel étoilé avec le logo Microsoft Outlook superposé, symbolisant la panne de messagerie survenue dans l'espace.
À bord d’Artemis II, la messagerie Microsoft Outlook a cessé de fonctionner, obligeant Houston à intervenir à distance — une panne banale, même en orbite lunaire.

TL;DR : L’essentiel

  • Le commandant de bord a signalé l’exécution simultanée de deux instances défaillantes de Microsoft Outlook sur son terminal portable alors que le vaisseau Orion se dirigeait vers la Lune.
  • Les équipes techniques au sol à Houston ont dû prendre le contrôle à distance de la tablette Microsoft Surface Pro pour reconfigurer les fichiers et restaurer l’accès aux emails.
  • Cette anomalie rappelle que les systèmes de bord s’appuient sur des solutions grand public dont la configuration reste complexe sans connexion réseau permanente en dehors de l’orbite terrestre.

La mission Artemis II, premier vol habité vers la Lune depuis plus de cinquante ans, a été marquée par un incident technique inhabituel : une panne de Microsoft Outlook. Alors que le vaisseau Orion croisait à des milliers de kilomètres de la Terre, le commandant de bord a constaté que sa messagerie professionnelle était devenue totalement inopérante. Cet incident, rapporté lors d’une transmission en direct avec le centre de contrôle de Houston, démontre que les défis informatiques du quotidien ne s’arrêtent pas aux frontières de l’atmosphère terrestre.

La gestion à distance des logiciels grand public

Le problème est apparu quelques heures après le décollage, lorsque le responsable de la mission a signalé la présence de deux instances simultanées du logiciel sur son terminal mobile sans qu’aucune ne puisse fonctionner. Selon les informations relayées par 404 Media, les techniciens au sol ont dû intervenir par une prise de contrôle à distance du terminal, une procédure identique à celle utilisée dans les environnements de bureau terrestres.

L’appareil concerné, une tablette Microsoft Surface Pro désignée sous l’acronyme PCD pour Personal Computing Device, sert principalement à la gestion des tâches quotidiennes et aux communications personnelles de l’équipage. Comme le précise Tom’s Hardware, l’usage de logiciels dits « Commercial Off-The-Shelf » (COTS) est standard pour les opérations non critiques, complétant les systèmes de vol hautement spécialisés et durcis contre les radiations.

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Défis techniques de la connectivité spatiale

La résolution de l’anomalie a nécessité plus d’une heure de travail. Le directeur de vol a expliqué lors d’une conférence de presse que ces dysfonctionnements sont fréquents lorsque les logiciels ne bénéficient pas d’une connexion réseau directe et permanente. D’après The Verge, les équipes ont dû recharger les fichiers de configuration pour restaurer le service. La communication transite par les réseaux Near Space et Deep Space de l’agence spatiale, impliquant des basculements constants entre différentes antennes mondiales et satellites.

Bien que frustrante, cette panne reste mineure comparée à d’autres erreurs historiques, comme le rappelle WIRED, évoquant la perte de la sonde Mariner 1 en 1962 à cause d’un simple caractère manquant dans le code. Au-delà de la messagerie, l’équipage gère divers équipements tels que des caméras pour documenter ce périple historique. Cet épisode souligne que, même dans l’exploration spatiale de pointe, la stabilité des outils de productivité reste un enjeu de terrain persistant, reflétant les contraintes de configuration des environnements déconnectés.

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