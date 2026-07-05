L’adoption de l’IA agentique expose les entreprises à trois risques majeurs : le shadow AI, l’excès de privilèges et l’injection indirecte de requêtes.

TL;DR : L’essentiel Contrairement aux identités machines traditionnelles déterministes, les agents d’intelligence artificielle agissent de manière autonome à vitesse machine, ce qui rend obsolètes les modèles classiques de contrôle d’accès des entreprises.

La prolifération non contrôlée de l’IA fantôme, ou « shadow AI », profite d’une habituelle accumulation de privilèges excessifs accordés par commodité ou par insuffisance des outils actuels, exposant les systèmes d’information à des risques majeurs d’intrusion.

Les faiblesses inhérentes aux grands modèles de langage permettent aux attaquants d’exploiter l’injection de requêtes indirecte pour manipuler l’action des agents sans avoir à pirater des comptes traditionnels.

La large adoption de l’IA agentique au sein des infrastructures d’entreprise pose de sérieux défis de sécurité que les équipes IT peinent à anticiper. Les professionnels de la cybersécurité constatent, et encore s’ils le peuvent, à quel point ces nouveaux outils autonomes disposent des accès critiques sans passer par les processus rigoureux appliqués aux collaborateurs humains ou aux services applicatifs standards. Cette situation crée une dette de sécurité invisible mais majeure pour l’ensemble des systèmes d’information.

L’IA agentique face au défi du shadow AI et des privilèges

L’intégration massive de l’IA agentique se fait souvent à l’insu des responsables de la sécurité de l’information. Cette prolifération non répertoriée, assimilable à du shadow IT classique, voit l’apparition d’agents autonomes locaux ou intégrés dans des solutions tierces sans aucun inventaire officiel. Si les équipes de sécurité ignorent l’existence même de ces agents numériques, elles se rencontrent dans l’impossibilité d’évaluer leur surface d’exposition réelle.

Pour faciliter le développement de prototypes, les créateurs de ces systèmes attribuent fréquemment des rôles administratifs disproportionnés. Comme le souligne une analyse publiée par BleepingComputer, cette accumulation de droits d’accès excessifs est motivée par la recherche de rapidité au détriment de la granularité. Dans des environnements technologiques hautement complexes, adapter les autorisations de manière dynamique selon le contexte et l’intention de l’agent s’avère particulièrement ardu pour les équipes techniques.

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⚠️ Point d’Attention Cette analyse met en lumière trois problèmes majeurs que les responsables de la sécurité de l’information doivent impérativement maîtriser : évaluer l’ampleur du shadow AI pour cerner l’étendue réelle du risque, corriger l’attribution systématique de privilèges excessifs face à la complexité de gérer des accès granulaires, et enfin contrer les vulnérabilités intrinsèques de ces modèles qui restent manipulables par les attaquants. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

La manipulation des requêtes : un vecteur d’intrusion redoutable

Les faiblesses propres à l’IA agentique ouvrent de nouvelles perspectives aux attaquants sans qu’ils aient besoin de voler des identifiants traditionnels. En exploitation l’injection de requêtes indirecte, un pirate peut détourner les actions d’un agent. Par exemple, un outil de support technique conçu pour simplement résumer un ticket d’incident pourrait être manipulé par une consigne malveillante dissimulée dans le texte pour déclencher de manière autonome une transaction financière ou modifier directement des bases de données de production.

Pour répondre à cet enjeu de l’identité machine, les experts préconisent d’appliquer des principes forts de gouvernance centrés sur l’identité. Chaque agent doit posséder une identité propre, un propriétaire clairement identifié et des privilèges limités dans le temps. L’automatisation devient indispensable pour découvrir en continu les nouveaux agents et révoquer leurs accès dès que leur mission est accomplie.

En définitive, la sécurisation de ces outils autonomes exige d’abandonner l’idée d’une gestion manuelle au profit d’un contrôle d’identité strict. Relever ce triple défi — shadow AI, privilèges disproportionnés et vulnérabilités de manipulation — est l’unique chemin pour innover sans mettre en péril l’intégrité des systèmes d’information.

Questions fréquentes sur la gouvernance de l’IA agentique

Qu’est-ce que l’IA agentique ? Une intelligence artificielle agentique désigne des agents autonomes capables d’interpréter des objectifs complexes, de choisir une méthode d’action et d’interagir directement avec d’autres logiciels à vitesse machine.

Pourquoi les identités machines des agents d’IA posent-elles un défi ? Contrairement aux identités de service classiques dont le rôle est prévisible et déterministe, les agents autonomes prennent des décisions en temps réel tout en héritant de privilèges d’accès trop larges.

La protection de l’infrastructure nécessite de mettre en place une détection continue de tous les agents créés de manière informelle pour leur appliquer un cycle de vie strict et identifier un propriétaire responsable.

Qu’est-ce qu’une injection de requêtes indirecte sur un agent ? Cette technique permet à un attaquant de manipuler le comportement d’un agent autonome en insérant des instructions malveillantes au sein de documents ou de données externes que l’outil doit lire.

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