Cyberattaques : les 11 incidents majeurs du 7 avr 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine La plateforme d’échange décentralisée Drift, basée sur Solana, a confirmé le siphonnage d’environ 285 millions de dollars après une attaque pour prendre rapidement le contrôle des pouvoirs administratifs du Security Council du protocole.

Google a officiellement attribué la compromission de la chaîne d’approvisionnement du paquet Axios sur le registre npm à un cluster d’activité nord-coréen à motivation financière, suivi sous le nom UNC1069.

WhatsApp a averti environ 200 utilisateurs, principalement situés en Italie, qui avaient installé une fausse version iOS de l’application contenant un logiciel espion, distribuée via des techniques d’ingénierie sociale.

Le ministère néerlandais des Finances a mis hors ligne certains de ses systèmes, dont le portail bancaire du Trésor, afin d’enquêter sur une cyberattaque détectée deux semaines auparavant.

Les incidents de la semaine illustrent la convergence entre opérations financières et compromissions à large impact, depuis le vol massif sur la plateforme Drift jusqu’à l’attaque de la chaîne d’approvisionnement Axios npm attribuée à UNC1069. En parallèle, des campagnes de spyware ciblant WhatsApp et la mise hors ligne du portail de trésorerie du ministère néerlandais des Finances rappellent la vulnérabilité des services critiques et de la confiance numérique.

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