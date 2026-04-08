Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Des pirates diffusent en ligne des archives liées à la fuite de code de l’assistant de programmation Claude Code, en les empaquetant avec des logiciels malveillants, tandis que d’autres campagnes ciblent des outils d’écoute du FBI et le code source de Cisco.

Anthropic confirme qu’un package mal configuré a exposé par erreur du code interne de Claude Code, tout en assurant qu’aucune donnée client sensible ni identifiant n’ont été impliqués et qu’il ne s’agit pas d’une faille de sécurité.

Une faille dans ChatGPT permettait l’exfiltration de données via le système de noms de domaine, en contournant les contrôles de sortie qui ne surveillaient que le trafic web, avant d’être corrigée par OpenAI.

L’outil agentique OpenClaw, très populaire auprès des développeurs et doté d’un large accès aux ressources utilisateur, a nécessité des correctifs urgents pour trois vulnérabilités graves, dont une permettant à un simple compte appairé d’obtenir des privilèges administrateur complets.

Les incidents de la semaine confirment que les plateformes d’intelligence artificielle et les outils agentiques deviennent un maillon critique de la chaîne de sécurité, mêlant fuites de code, vulnérabilités à fort impact et détournements actifs par des groupes criminels. De Claude Code à OpenClaw, en passant par ChatGPT, le code et les capacités des assistants alimentent désormais autant l’innovation que le risque opérationnel.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine

OpenAI corrige une faille de ChatGPT qui permettait le transfert de données via DNS. Check Point affirme que les contrôles sortants ont bloqué le trafic web mais ont négligé le DNS. OpenAI met en avant la sécurité des données pour ses services d'IA, pourtant Check Point indique que ChatGPT a permis… Lire la suite