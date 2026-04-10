Cybercriminalité : les 6 opérations et arrestations du 10 avr 2026

Faits marquants de la semaine
- Une opération mondiale menée par les autorités allemandes avec le soutien d’Europol a visé le réseau « Alice with Violence CP », révélant plus de 373 000 sites frauduleux diffusant des contenus pédocriminels et des services de cybercriminalité à la demande.
- Un individu est poursuivi aux États‑Unis pour avoir piraté à deux reprises la plateforme d’échange de cryptomonnaies Uranium Finance, détournant plus de 53 millions de dollars puis blanchissant les fonds via un service de mélange de cryptomonnaies.
- Un ancien ingénieur d’infrastructure a reconnu avoir verrouillé l’accès administrateur à 254 serveurs Windows de son employeur, une entreprise industrielle du New Jersey, dans le cadre d’une tentative d’extorsion interne qui a échoué.
- Un escroc nigérian, se faisant passer en ligne pour une femme afin de soutirer l’épargne d’hommes américains, a été condamné à 15 ans de prison après que des conversations récupérées, issues d’un échange avec un autre fraudeur, ont été exploitées par la justice.
Les différentes affaires illustrent une montée en puissance des réponses judiciaires à des activités criminelles très variées, allant de l’exploitation de gigantesques infrastructures frauduleuses sur le dark web aux détournements de plateformes de cryptomonnaies, en passant par l’extorsion interne et les escroqueries sentimentales de longue durée, toutes démantelées grâce à des enquêtes techniques et transfrontalières.
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La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine
Lutte mondiale contre la cybercriminalité : plus de 373 000 sites du dark web fermés
Le 9 mars 2026, une opération internationale menée par les autorités allemandes et soutenue par Europol a été lancée contre l'un des plus grands réseaux de plateformes frauduleuses du dark web. L'enquête a débuté mi-2021 et visait… Lire la suite
Un pirate informatique inculpé pour le vol de 53 millions de dollars sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Uranium.
Les procureurs américains ont inculpé un homme du Maryland pour le vol de plus de 53 millions de dollars après avoir piraté à deux reprises la plateforme d'échange de cryptomonnaies Uranium Finance et blanchi l'argent via un… Lire la suite
Un homme avoue avoir bloqué des milliers d'appareils Windows dans le cadre d'une tentative d'extorsion.
Un ancien ingénieur en infrastructure système a plaidé coupable d'avoir bloqué l'accès des administrateurs Windows à 254 serveurs dans le cadre d'une tentative d'extorsion ratée visant son employeur, une entreprise industrielle basée dans le comté de Somerset,… Lire la suite
Un escroc nigérian spécialisé dans les arnaques sentimentales a été emprisonné après avoir été démasqué par un autre escroc.
Un escroc nigérian a passé des années à se faire passer pour une femme sur internet, séduisant des Américains naïfs et leur soutirant leurs économies. Un jour, il a accidentellement utilisé la même ruse contre un autre… Lire la suite
Trois personnes arrêtées lors d'un démantèlement d'un important groupe de cybercriminels par INTERPOL, Group-IB et la police nigériane
Trois suspects ont été arrêtés à Lagos à la suite d'une enquête conjointe d'INTERPOL, du Groupe IB et de la police nigériane sur la cybercriminalité. Ces ressortissants nigérians seraient membres d'un vaste réseau criminel organisé responsable de… Lire la suite
Du renseignement à la condamnation : Europol contribue au démantèlement du Terrorgram Collective
Un Canadien a été condamné par le Service des poursuites pénales du Canada à 20 ans de prison pour des infractions liées au terrorisme, à la suite d'une enquête menée avec le soutien du Centre européen de… Lire la suite
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