Cybercriminalité : les 6 opérations et arrestations du 10 avr 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Les différentes affaires illustrent une montée en puissance des réponses judiciaires à des activités criminelles très variées, allant de l’exploitation de gigantesques infrastructures frauduleuses sur le dark web aux détournements de plateformes de cryptomonnaies, en passant par l’extorsion interne et les escroqueries sentimentales de longue durée, toutes démantelées grâce à des enquêtes techniques et transfrontalières.

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La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine

Du renseignement à la condamnation : Europol contribue au démantèlement du Terrorgram Collective Un Canadien a été condamné par le Service des poursuites pénales du Canada à 20 ans de prison pour des infractions liées au terrorisme, à la suite d'une enquête menée avec le soutien du Centre européen de… Lire la suite