Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

Cybercriminalité : les 6 opérations et arrestations du 10 avr 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Une opération mondiale menée par les autorités allemandes avec le soutien d’Europol a visé le réseau « Alice with Violence CP », révélant plus de 373 000 sites frauduleux diffusant des contenus pédocriminels et des services de cybercriminalité à la demande.
  • Un individu est poursuivi aux États‑Unis pour avoir piraté à deux reprises la plateforme d’échange de cryptomonnaies Uranium Finance, détournant plus de 53 millions de dollars puis blanchissant les fonds via un service de mélange de cryptomonnaies.
  • Un ancien ingénieur d’infrastructure a reconnu avoir verrouillé l’accès administrateur à 254 serveurs Windows de son employeur, une entreprise industrielle du New Jersey, dans le cadre d’une tentative d’extorsion interne qui a échoué.
  • Un escroc nigérian, se faisant passer en ligne pour une femme afin de soutirer l’épargne d’hommes américains, a été condamné à 15 ans de prison après que des conversations récupérées, issues d’un échange avec un autre fraudeur, ont été exploitées par la justice.

Les différentes affaires illustrent une montée en puissance des réponses judiciaires à des activités criminelles très variées, allant de l’exploitation de gigantesques infrastructures frauduleuses sur le dark web aux détournements de plateformes de cryptomonnaies, en passant par l’extorsion interne et les escroqueries sentimentales de longue durée, toutes démantelées grâce à des enquêtes techniques et transfrontalières.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine

Lutte mondiale contre la cybercriminalité : plus de 373 000 sites du dark web fermés

Lutte mondiale contre la cybercriminalité : plus de 373 000 sites du dark web fermés

www.europol.europa.eu

Le 9 mars 2026, une opération internationale menée par les autorités allemandes et soutenue par Europol a été lancée contre l'un des plus grands réseaux de plateformes frauduleuses du dark web. L'enquête a débuté mi-2021 et visait… Lire la suite

Un pirate informatique inculpé pour le vol de 53 millions de dollars sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Uranium.

Un pirate informatique inculpé pour le vol de 53 millions de dollars sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Uranium.

www.bleepingcomputer.com

Les procureurs américains ont inculpé un homme du Maryland pour le vol de plus de 53 millions de dollars après avoir piraté à deux reprises la plateforme d'échange de cryptomonnaies Uranium Finance et blanchi l'argent via un… Lire la suite

Un homme avoue avoir bloqué des milliers d'appareils Windows dans le cadre d'une tentative d'extorsion.

Un homme avoue avoir bloqué des milliers d'appareils Windows dans le cadre d'une tentative d'extorsion.

www.bleepingcomputer.com

Un ancien ingénieur en infrastructure système a plaidé coupable d'avoir bloqué l'accès des administrateurs Windows à 254 serveurs dans le cadre d'une tentative d'extorsion ratée visant son employeur, une entreprise industrielle basée dans le comté de Somerset,… Lire la suite

Un escroc nigérian spécialisé dans les arnaques sentimentales a été emprisonné après avoir été démasqué par un autre escroc.

Un escroc nigérian spécialisé dans les arnaques sentimentales a été emprisonné après avoir été démasqué par un autre escroc.

www.bitdefender.com

Un escroc nigérian a passé des années à se faire passer pour une femme sur internet, séduisant des Américains naïfs et leur soutirant leurs économies. Un jour, il a accidentellement utilisé la même ruse contre un autre… Lire la suite

Trois personnes arrêtées lors d'un démantèlement d'un important groupe de cybercriminels par INTERPOL, Group-IB et la police nigériane

Trois personnes arrêtées lors d'un démantèlement d'un important groupe de cybercriminels par INTERPOL, Group-IB et la police nigériane

www.interpol.int

Trois suspects ont été arrêtés à Lagos à la suite d'une enquête conjointe d'INTERPOL, du Groupe IB et de la police nigériane sur la cybercriminalité. Ces ressortissants nigérians seraient membres d'un vaste réseau criminel organisé responsable de… Lire la suite

Du renseignement à la condamnation : Europol contribue au démantèlement du Terrorgram Collective

Du renseignement à la condamnation : Europol contribue au démantèlement du Terrorgram Collective

www.europol.europa.eu

Un Canadien a été condamné par le Service des poursuites pénales du Canada à 20 ans de prison pour des infractions liées au terrorisme, à la suite d'une enquête menée avec le soutien du Centre européen de… Lire la suite

Zéro paywall. Zéro pub.
DCOD reste en accès libre grâce à vos contributions. Chaque café compte.

☕ Je participe
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre Cybersécurité Nouvelle Génération

Cybersécurité Nouvelle Génération: Défendre Contre les Attaques Intelligentes grâce à l'IA

Dans un paysage numérique dominé par des menaces en constante évolution, les stratégies traditionnelles de cybersécurité ne suffisent plus. Cybersecurity Next-Generation est votre guide incontournable pour comprendre et mettre en œuvre l'intelligence artificielle comme arme stratégique dans la lutte contre les cyberattaques intelligentes et adaptatives.

📘 Voir sur Amazon

La cybersécurité pour les Nuls, 2ème édition

Ce livre d'informatique pour les Nuls est destiné à tous ceux qui veulent en savoir plus sur la cybersécurité. A l'heure où protéger ses données personnelles est devenu primordial sur le net, notre ouvrage vous donne les clés pour éviter le hacking et le vol de vos données. Quelque soit votre niveau en informatique, n'hésitez plus et naviguez sur le web en toute sérénité grâce à ce livre pour les Nuls !

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

Grâce à ce livre, vous pourrez naviguer dans l'univers foisonnant de l'IA et rester conscient et éclairé face aux transformations qu'elle propose à notre monde.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.