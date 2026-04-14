Cyberattaques : les 13 incidents majeurs du 14 avril 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Des acteurs affiliés à l’Iran ciblent des dispositifs d’architecture industrielle connectés à Internet aux États-Unis, notamment des automates programmables industriels, provoquant dégradation des fonctions, manipulation des écrans de contrôle et, dans certains cas, perturbations opérationnelles et pertes financières.

Des attaquants ont compromis les systèmes de Bitcoin Depot, opérateur d’un vaste réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, et dérobé 3’665 millions de dollars en bitcoins depuis ses portefeuilles, à la suite d’une intrusion survenue le mois dernier.

Une attaque par ransomware contre l’éditeur néerlandais de logiciels de santé ChipSoft a conduit à la désactivation de pans entiers de ses services numériques, perturbant le fonctionnement des hôpitaux et l’accès des patients à ces outils dans tout le pays.

Un groupe lié aux services de renseignement militaires russes exploite des failles dans des routeurs Internet anciens pour détourner le système de noms de domaine, intercepter des jetons d’authentification Microsoft Office sur plus de 18 000 réseaux et viser notamment des organismes gouvernementaux.

Les incidents de la semaine illustrent une pression croissante sur les infrastructures critiques et les chaînes logicielles, combinant opérations étatiques sophistiquées et intrusions à forte valeur financière. Des automates industriels américains aux routeurs grand public détournés pour voler des jetons Microsoft Office, en passant par les plateformes de santé ou de cryptomonnaies, les attaques exploitent des systèmes massivement déployés mais insuffisamment sécurisés.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

La Russie pirate des routeurs pour voler des jetons Microsoft Office Des pirates informatiques liés aux services de renseignement militaire russes exploitent des failles connues dans les anciens routeurs Internet pour collecter massivement les jetons d'authentification des utilisateurs de Microsoft Office, ont averti aujourd'hui des experts en sécurité…. Lire la suite