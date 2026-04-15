Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

IA & Cybersécurité : les 8 actus clés du 15 avril 2026

Illustration futuriste pour la veille IA : un cerveau numérique bleu translucide, parcouru de circuits dorés, est au centre d'un tunnel de lumière dynamique composé de flux de données rapides bleus, violets et or, symbolisant la vitesse du progrès technologique.
Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine

  • Le nouveau modèle d’intelligence artificielle Claude Mythos est présenté à la fois comme une arme potentielle pour pirates informatiques et comme un signal d’alarme pour des développeurs ayant longtemps relégué la sécurité au second plan.
  • Le FBI recense 22 364 plaintes liées à l’intelligence artificielle en 2025, pour 893 millions de dollars de pertes, principalement via des contenus synthétiques utilisés dans des escroqueries par courriel, romances, offres d’emploi et investissements frauduleux.
  • Les principaux géants technologiques américains, de Microsoft à Amazon en passant par Meta et Oracle, ont licencié au total plus de 165 000 personnes en un an, tout en intensifiant massivement leurs investissements dans l’intelligence artificielle.
  • Une faille de 13 ans dans Apache ActiveMQ Classic permet l’exécution de code à distance via l’interface Jolokia et le protocole vm://, pouvant devenir totalement non authentifiée dans certaines versions, et a été découverte en quelques minutes par une intelligence artificielle.

Les informations convergent vers une même bascule : l’intelligence artificielle devient simultanément outil d’attaque, levier de fraude de masse, moteur de restructuration du secteur technologique et accélérateur de découverte de vulnérabilités, comme le montre la combinaison de Claude Mythos, des escroqueries signalées par le FBI, des licenciements massifs liés aux paris sur l’IA et de la faille critique d’Apache ActiveMQ.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

Le mythe d'Anthropic va provoquer une prise de conscience en matière de cybersécurité – mais pas celle que vous imaginez.

Le mythe d'Anthropic va provoquer une prise de conscience en matière de cybersécurité – mais pas celle que vous imaginez.

www.wired.com

Ce nouveau modèle d'IA est à la fois salué et redouté comme une arme redoutable pour les pirates informatiques. Les experts affirment que son arrivée sonne l'alarme pour les développeurs qui ont longtemps négligé la sécurité. Lire la suite

Le FBI signale 893 millions de dollars d'escroqueries utilisant l'IA

Le FBI signale 893 millions de dollars d'escroqueries utilisant l'IA

www.pymnts.com

Le Centre de traitement des plaintes relatives à la cybercriminalité (IC3) du FBI a reçu 22 364 plaintes pour cybercriminalité faisant référence à l'intelligence artificielle (IA) en 2025. Ces plaintes, liées à l'IA, ont fait état de pertes… Lire la suite

Les entreprises technologiques suppriment des emplois et misent sur l'IA. Le succès est loin d'être garanti.

Les entreprises technologiques suppriment des emplois et misent sur l'IA. Le succès est loin d'être garanti.

www.theguardian.com

Des experts en IA affirment que nous vivons une expérience qui pourrait fondamentalement changer le monde du travail. Inscrivez-vous à la newsletter Breaking News US pour recevoir les alertes directement dans votre boîte mail. Des centaines de… Lire la suite

Claude découvre en quelques minutes une vulnérabilité d'exécution de code à distance vieille de 13 ans dans Apache ActiveMQ

Claude découvre en quelques minutes une vulnérabilité d'exécution de code à distance vieille de 13 ans dans Apache ActiveMQ

cyberpress.org

Une vulnérabilité récemment découverte dans Apache ActiveMQ Classic suscite un vif intérêt après avoir été détectée en seulement 10 minutes par un assistant IA, alors qu'elle était restée cachée pendant plus de 13 ans. Référencée CVE-2026-34197, cette… Lire la suite

Des pirates exploitent une vulnérabilité de GitHub Copilot pour exfiltrer des données sensibles.

Des pirates exploitent une vulnérabilité de GitHub Copilot pour exfiltrer des données sensibles.

cyberpress.org

Une vulnérabilité critique de GitHub Copilot Chat a révélé une nouvelle méthode dangereuse permettant aux attaquants de dérober discrètement des données sensibles. Cette faille, référencée CVE-2025-59145 et présentant un score CVSS de 9,6, permettait aux pirates d'exfiltrer… Lire la suite

Le code Claude peut être manipulé via le fichier CLAUDE.md pour exécuter des attaques par injection SQL.

Le code Claude peut être manipulé via le fichier CLAUDE.md pour exécuter des attaques par injection SQL.

hackread.com

Les chercheurs de LayerX ont découvert comment contourner les règles de sécurité de Claude Code grâce au fichier CLAUDE.md. Cette faille permet… Lire la suite

Une vulnérabilité inquiétante d'OpenClaw a été découverte.

Une vulnérabilité inquiétante d'OpenClaw a été découverte.

mashable.com

Si vous utilisez OpenClaw, l'outil d'IA à agents extrêmement populaire qui a conquis la communauté des développeurs, vous devriez probablement le mettre à jour si ce n'est pas déjà fait. OpenClaw, comme nous l'avons déjà signalé, présente… Lire la suite

Claude Mythos d'Anthropic découvre des milliers de failles zero-day dans les principaux systèmes.

Claude Mythos d'Anthropic découvre des milliers de failles zero-day dans les principaux systèmes.

thehackernews.com

La société Anthropic, spécialisée en intelligence artificielle (IA), a annoncé une nouvelle initiative de cybersécurité baptisée Projet Glasswing. Ce projet utilisera une version préliminaire de son nouveau modèle de pointe, Claude Mythos, afin d'identifier et de corriger… Lire la suite

Cette veille vous a fait gagner du temps ?
Aidez DCOD à payer ses serveurs et à rester 100% gratuit et indépendant.

☕ Offrir un café
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Le pirate informatique et l'État : cyberattaques et nouvelle normalité géopolitique (édition anglaise)

Riche en informations exclusives issues d'entretiens avec des acteurs clés de la défense et de la cybersécurité, de documents déclassifiés et d'analyses approfondies de rapports d'entreprises, « The Hacker and the State » explore la véritable compétition géopolitique de l'ère numérique et révèle des détails méconnus sur la manière dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Royaume-Uni et les États-Unis se piratent mutuellement dans une lutte acharnée pour la domination.

📘 Voir sur Amazon

Hacking pour débutant: Le guide complet pour débuter en cybersécurité

La plupart des gens pensent que le hacking est quelque chose de magique, ou que les hackers sont nés avec ce talent de pouvoir pénétrer dans les ordinateurs et les réseaux. Ce n'est pas vrai.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web

Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web: Le guide des vulnérabilités web

Amplifiez vos compétences en cybersécurité avec ce guide exhaustif sur le pentesting et le bug bounty ! Conçu pour les pentesters, les bug hunters, les développeurs, et en fait toute personne curieuse de plonger dans le monde fascinant de la cybersécurité.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.