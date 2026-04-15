IA & Cybersécurité : les 8 actus clés du 15 avril 2026

Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Le nouveau modèle d’intelligence artificielle Claude Mythos est présenté à la fois comme une arme potentielle pour pirates informatiques et comme un signal d’alarme pour des développeurs ayant longtemps relégué la sécurité au second plan.

Le FBI recense 22 364 plaintes liées à l’intelligence artificielle en 2025, pour 893 millions de dollars de pertes, principalement via des contenus synthétiques utilisés dans des escroqueries par courriel, romances, offres d’emploi et investissements frauduleux.

Les principaux géants technologiques américains, de Microsoft à Amazon en passant par Meta et Oracle, ont licencié au total plus de 165 000 personnes en un an, tout en intensifiant massivement leurs investissements dans l’intelligence artificielle.

Une faille de 13 ans dans Apache ActiveMQ Classic permet l’exécution de code à distance via l’interface Jolokia et le protocole vm://, pouvant devenir totalement non authentifiée dans certaines versions, et a été découverte en quelques minutes par une intelligence artificielle.

Les informations convergent vers une même bascule : l’intelligence artificielle devient simultanément outil d’attaque, levier de fraude de masse, moteur de restructuration du secteur technologique et accélérateur de découverte de vulnérabilités, comme le montre la combinaison de Claude Mythos, des escroqueries signalées par le FBI, des licenciements massifs liés aux paris sur l’IA et de la faille critique d’Apache ActiveMQ.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

Le FBI signale 893 millions de dollars d'escroqueries utilisant l'IA Le Centre de traitement des plaintes relatives à la cybercriminalité (IC3) du FBI a reçu 22 364 plaintes pour cybercriminalité faisant référence à l'intelligence artificielle (IA) en 2025. Ces plaintes, liées à l'IA, ont fait état de pertes… Lire la suite

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