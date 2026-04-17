Cybercriminalité : les 8 opérations et arrestations du 17 avril 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine La Police fédérale allemande a identifié deux ressortissants russes comme dirigeants des opérations de rançongiciel GandCrab et REvil menées entre 2019 et 2021, marquant une avancée d’enquête majeure contre ces campagnes criminelles.

Lors d’un procès lié à une attaque contre un centre de détention de l’ICE au Texas, il a été révélé que le FBI avait récupéré des copies de messages Signal supprimés via la base de données interne des notifications d’iPhone d’Apple.

Le Cambodge a prononcé la réclusion à perpétuité contre des opérateurs de « scam compounds » ayant emprisonné des personnes et les ayant forcées à escroquer en ligne des victimes dans le monde entier via des arnaques amoureuses et des investissements douteux.

Un homme de l’Ohio a reconnu des faits de cyberharcèlement et de production d’images obscènes, devenant le premier condamné en vertu d’un nouveau texte fédéral encadrant les images sexuellement explicites générées par intelligence artificielle et la loi Take It Down Act.

Les développements récents illustrent un durcissement coordonné des réponses judiciaires et policières face aux abus numériques, depuis l’identification de responsables de rançongiciels jusqu’à l’exploitation poussée de traces sur iPhone, en passant par les peines exemplaires contre les escroqueries de masse et la première application d’un statut fédéral dédié aux contenus sexuels générés par intelligence artificielle.

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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine