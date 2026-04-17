Cybercriminalité : les 8 opérations et arrestations du 17 avril 2026

Faits marquants de la semaine
- La Police fédérale allemande a identifié deux ressortissants russes comme dirigeants des opérations de rançongiciel GandCrab et REvil menées entre 2019 et 2021, marquant une avancée d’enquête majeure contre ces campagnes criminelles.
- Lors d’un procès lié à une attaque contre un centre de détention de l’ICE au Texas, il a été révélé que le FBI avait récupéré des copies de messages Signal supprimés via la base de données interne des notifications d’iPhone d’Apple.
- Le Cambodge a prononcé la réclusion à perpétuité contre des opérateurs de « scam compounds » ayant emprisonné des personnes et les ayant forcées à escroquer en ligne des victimes dans le monde entier via des arnaques amoureuses et des investissements douteux.
- Un homme de l’Ohio a reconnu des faits de cyberharcèlement et de production d’images obscènes, devenant le premier condamné en vertu d’un nouveau texte fédéral encadrant les images sexuellement explicites générées par intelligence artificielle et la loi Take It Down Act.
Les développements récents illustrent un durcissement coordonné des réponses judiciaires et policières face aux abus numériques, depuis l’identification de responsables de rançongiciels jusqu’à l’exploitation poussée de traces sur iPhone, en passant par les peines exemplaires contre les escroqueries de masse et la première application d’un statut fédéral dédié aux contenus sexuels générés par intelligence artificielle.
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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine
Les autorités allemandes ont identifié les responsables des ransomwares REvil et GandCrab.
La police fédérale allemande (BKA) a identifié deux ressortissants russes comme étant les chefs des opérations de ransomware GandCrab et REvil entre 2019 et 2021. […] Lire la suite
Le FBI a récupéré des messages Signal supprimés dans la base de données de notifications de l'iPhone.
Le FBI a pu récupérer des copies de messages Signal sur l'iPhone d'un suspect, même après la suppression de l'application, en extrayant des données stockées dans la base de données de notifications interne d'Apple. Cette découverte a… Lire la suite
La prison à vie pour les responsables de ces arnaques cambodgiennes – mais cela changera-t-il quelque chose ?
Le Cambodge a pris des mesures radicales dans sa lutte contre les réseaux criminels qui emprisonnent des personnes innocentes et les réduisent en esclavage numérique, escroquant des victimes du monde entier via internet grâce à des arnaques… Lire la suite
Un homme de l'Ohio est le premier à être condamné en vertu de la nouvelle loi sur l'IA pour des images à caractère sexuel explicite.
II a plaidé coupable de cyberharcèlement, de production d'images obscènes et de contrefaçons numériques d'abus sexuels sur mineurs. Lire la suite
Au cœur du démantèlement du routeur par le FBI qui a coupé l’accès considérable dont bénéficiait APT28
La récente opération menée par le FBI pour démanteler les réseaux informatiques de pirates informatiques du gouvernement russe visait à mettre fin à une campagne de cyberespionnage particulièrement insidieuse et dangereusement contagieuse, a déclaré Brett Leatherman, haut… Lire la suite
Plus de 20 000 victimes de fraudes aux cryptomonnaies identifiées lors d'une opération de répression internationale
Une opération internationale de police menée par la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a permis d'identifier plus de 20 000 victimes de fraude aux cryptomonnaies au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. […] Lire la suite
Un sénateur lance une enquête sur huit géants de la tech pour manquement à leur obligation de signaler les contenus pédopornographiques.
Cette enquête fait suite à des rapports du Centre national pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) qui affirment que les géants de la technologie sont déficients dans leurs rapports sur la pédopornographie et les données relatives… Lire la suite
Le créateur de logiciels espions condamné, évite la prison lors de sa sentence.
Le fondateur de pcTattletale échappe à une peine de prison après la première condamnation d'un fabricant de logiciels espions aux États-Unis depuis plus de dix ans. Lire la suite
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