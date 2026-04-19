Cybersécurité : les 12 actualités majeures du 19 avril 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Un attaquant a siphonné 116 500 jetons rsETH, soit l’équiivalent de plus de 290 millions de dollars, entraînant des gels d’urgence sur les plateformes de prêts en cryptomonnaies Aave, SparkLend, Fluid et Upshift.

D’importantes fuites de données ont touché une chaîne de salles de sport et un grand groupe hôtelier, tandis qu’une attaque par déni de service distribué a perturbé la plateforme sociale Bluesky, illustrant la diversité des cibles numériques.

Un tribunal américain a infligé 322 millions de dollars de dommages à Anna’s Archive pour avoir aspiré 86 millions de titres depuis Spotify et diffusé des torrents de près de trois millions de fichiers musicaux malgré une action en justice.

La Suède a révélé une tentative de cyberattaque en 2025 contre une centrale de chauffage, attribuée à un groupe prorusse lié au renseignement, dans un contexte de plus de 150 actes de sabotage visant les infrastructures critiques européennes depuis 2022.

Les derniers incidents mettent en lumière un continuum de menaces allant du siphonnage massif d’actifs numériques à l’attaque coordonnée d’infrastructures énergétiques, en passant par l’industrialisation du piratage de contenus. Finances décentralisées, plateformes en ligne et services essentiels deviennent des champs d’affrontement interconnectés, où acteurs criminels et étatiques testent simultanément la résilience technique, juridique et géopolitique des écosystèmes numériques.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

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Plus de 930 arnaques par téléphone en trois mois en Suisse romande Les polices romandes mettent une nouvelle fois en garde contre les arnaques par téléphone avec de faux policiers ou faux banquiers. Lors des trois premiers mois de l'année, elles ont enregistré 931 escroqueries de ce genre (274… Lire la suite