Cyberattaques : les 13 incidents majeurs du 21 avril 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Bluesky subit depuis le 15 avril des interruptions continues de service, que la plateforme attribue à une attaque par déni de service distribué visant son application.

Plus de 30 extensions WordPress du paquet EssentialPlugin ont été compromises par un code malveillant permettant un accès non autorisé aux sites qui les utilisent, exposant potentiellement des milliers de pages web à une prise de contrôle.

Le groupe Handala, lié à l’Iran, revendique une opération majeure contre les autorités de Dubaï, affirmant avoir détruit 6 pétaoctets de données et volé 149 téraoctets d’informations sensibles, bien que ces déclarations restent non vérifiées.

En Irlande du Nord, les systèmes informatiques des écoles touchées par une récente intrusion sur le réseau C2K, géré par l’Education Authority, ont été annoncés comme « largement rétablis » après une paralysie généralisée.

Les revendications du groupe Handala illustrent une montée en puissance des opérations destructrices à motivation géopolitique, combinant sabotage de données, vol massif d’informations et ciblage d’infrastructures critiques publiques et privées, du système judiciaire de Dubaï à une entreprise médicale mondiale, sous le regard désormais explicite des autorités américaines.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Des pirates informatiques s'attaquent aux entreprises de transport routier pour voler des cargaisons. Les pirates informatiques s'introduisent de plus en plus souvent dans les systèmes des entreprises de transport routier et de fret pour détourner discrètement des cargaisons, transformant ainsi l'accès numérique en vol physique à grande échelle. Selon des… Lire la suite

108 extensions Chrome malveillantes volent des données Google et Telegram, affectant 20 000 utilisateurs. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert une nouvelle campagne dans laquelle un groupe de 108 extensions Google Chrome communique avec la même infrastructure de commande et de contrôle (C2) dans le but de collecter des données utilisateur… Lire la suite