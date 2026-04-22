IA & Cybersécurité : les 11 actus clés du 22 avril 2026

Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Google s’appuie sur ses modèles Gemini pour analyser des centaines de milliards de signaux et bloquer les publicités malveillantes : 8,3 milliards d’annonces supprimées et 24,9 millions de comptes suspendus en 2025, dont 602 millions d’annonces d’arnaques.

OpenAI lance GPT‑5.4‑Cyber, une variante de GPT‑5.4 optimisée pour les usages de cybersécurité défensive, présentée comme un accélérateur pour les équipes chargées d’identifier et corriger les failles avant les attaquants.

Un tribunal américain estime qu’échanger avec le chatbot Claude sur son exposition judiciaire ne bénéficie ni du secret professionnel ni de la protection des travaux d’avocat, les plateformes publiques d’IA n’ayant aucune obligation de confidentialité.

La Cour fédérale australienne publie une nouvelle note de pratique encadrant l’usage de l’intelligence artificielle générative dans les procédures, et prévient que des sanctions financières ou pénales pourront viser les avocats utilisant des contenus erronés issus d’IA.

Les modèles d’intelligence artificielle deviennent simultanément outils de défense et sources de risques systémiques : Gemini et GPT‑5.4‑Cyber sont déployés pour contrer fraudes et vulnérabilités, tandis que les juridictions commencent à encadrer sévèrement l’usage de ces systèmes, entre remise en cause du secret des échanges avec les chatbots et menaces de sanctions pour les erreurs générées en justice.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Google supprime 602 millions d'annonces frauduleuses grâce à Gemini. Google affirme que ses équipes de sécurité travaillent 24 h/24 et 7 j/7 grâce à ses modèles d'IA Gemini pour détecter et bloquer les publicités malveillantes. « Des personnes mal intentionnées utilisent l'IA générative pour créer des publicités… Lire la suite

OpenAI lance GPT-5.4-Cyber avec un accès étendu pour les équipes de sécurité OpenAI a dévoilé mardi GPT-5.4-Cyber, une variante de son modèle phare GPT-5.4, optimisée pour les applications de cybersécurité défensive, quelques jours après la présentation par son concurrent Anthropic de son propre modèle de pointe, Mythos. « L’utilisation progressive… Lire la suite

La Maison Blanche rencontre le PDG d'Anthropic dans l'espoir d'une trêve. Le PDG de la start-up d'intelligence artificielle Anthropic a rencontré vendredi de hauts responsables de la Maison Blanche, alors que l'inquiétude grandit à Washington quant aux risques de cybersécurité posés par son nouveau modèle d'IA performant –… Lire la suite

Anthropic demande désormais pièce d'identité et selfie pour certains usages de Claude Pour accéder à certaines fonctionnalités de Claude, Anthropic peut maintenant vous demander une pièce d'identité officielle (passeport, permis de conduire, carte nationale d'identité) et un selfie en temps réel. La vérification est gérée par Persona, un prestataire… Lire la suite

Le Japon lance son IA souveraine avec 8 géants industriels Gros chantier IA au Japon. SoftBank a pris la tête d'un consortium qui réunit sept autres poids lourds nationaux : NEC, Honda, Sony, trois banques (MUFG, Sumitomo Mitsui, Mizuho) et deux sidérurgistes (Nippon Steel, Kobe Steel). L'objectif… Lire la suite

Les régulateurs européens mis à l'écart sur le modèle de super-piratage anthropique Les autorités de régulation européennes n'ont pas été informées de la décision de la société américaine Anthropic de restreindre la diffusion de son nouveau modèle d'intelligence artificielle performant. La semaine dernière, Anthropic a annoncé limiter… Lire la suite