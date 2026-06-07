Hotline pour cyberattaques : le Conseil fédéral dit non

Le gouvernement rejette la création d’une hotline pour les victimes de cybercriminalité, jugeant les plateformes de signalement existantes suffisantes.

TL;DR : L’essentiel Une initiative parlementaire réclamait la mise en place d’un service d’appel fédéral pour soutenir de manière humaine les citoyens helvétiques confrontés à l’explosion de la délinquance numérique.

Le Conseil fédéral refuse ce guichet supplémentaire, estimant que le réseau actuel de signalement et d’accompagnement répond déjà de façon adéquate aux besoins de la population.

Seuls 15% des incidents cybernétiques touchant les particuliers sont actuellement signalés en Suisse, une situation qui complique les poursuites pénales menées par les autorités locales.

Les victimes d’attaques informatiques sont invitées à contacter la police cantonale ou à signaler les abus sur les plateformes de l’Office fédéral de la cybersécurité.

Face à la hausse continue des délits numériques, la question de l’accompagnement des citoyens se pose avec une acuité nouvelle. En observant le paysage helvétique, je constate que la vulnérabilité des usagers ne cesse de croître face à des menaces de plus en plus sophistiquées. C’est dans ce contexte de tension que la mise en place d’une hotline pour les victimes de cybercriminalité a fait l’objet d’un débat intense au Parlement suisse, opposant la volonté de rassurer le public à la rigueur des structures de l’État.

L’appel pour une hotline pour les victimes de cybercriminalité face aux lacunes perçues

L’initiative demandant une hotline pour les victimes de cybercriminalité visait à combler un vide sécuritaire pour les citoyens suisses démunis. À travers cette motion déposée au Conseil national, comme le détaille le suivi de l’objet parlementaire, la parlementaire à l’origine du texte a alerté sur l’isolement des particuliers face à des menaces dopées par l’intelligence artificielle. Les campagnes de prévention sur internet montrent leurs limites face à des attaques de plus en plus ciblées.

Le texte de la motion décrit ainsi l’angoisse très concrète d’un citoyen qui découvre soudainement que ses données personnelles ont été volées. Sans interlocuteur direct, l’usager se retrouve seul devant son écran, avec la crainte que des délits soient commis en son nom et qu’il en soit tenu pour responsable. Pour les signataires de la motion parlementaire, une écoute téléphonique d’urgence comparable à la ligne d’aide traditionnelle « La Main tendue » apporterait une réelle valeur ajoutée humaine et technique.

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Le Conseil fédéral privilégie les structures de sécurité existantes

Le gouvernement a officiellement rejeté la motion pour une hotline pour les victimes de cybercriminalité, jugeant l’offre actuelle suffisante. Les autorités fédérales rappellent que la police locale et cantonale demeure le premier point de contact pour toute victime de délinquance numérique. Ce sont ces services de police qui disponsent des prérogatives légales pour mener les enquêtes criminelles, identifier les auteurs et conseiller directement les citoyens sur les mesures immédiates de sécurisation.

Dans sa réponse, l’administration fédérale met en avant les outils numériques déjà opérationnels. Les citoyens suisses peuvent ainsi signaler tout comportement suspect directement sur le site de l’Office fédéral de la cybersécurité ou utiliser la plateforme cybercrimepolice.ch opérée par la police cantonale de Zurich. D’autres structures, comme le centre d’aide aux victimes d’infractions ou le service de consultation pour les jeunes 147.ch, offrent également un accompagnement gratuit et ciblé.

Le Conseil fédéral n’estime pas nécessaire de mettre en place une hotline nationale dédiée aux cyberattaques. Bien qu’il partage la préoccupation de protéger la population face à la hausse de la cybercriminalité, le gouvernement estime que multiplier les plateformes d’écoute n’est pas nécessaire. Il préfère consolider le réseau d’assistance existant plutôt que de créer un guichet fédéral supplémentaire.

La stratégie nationale de cybersécurité maintient la population au centre

La stratégie nationale de cybersécurité intègre déjà pleinement les citoyens parmi ses priorités d’action. Le Conseil fédéral insiste sur le fait que la population suisse constitue un groupe cible majeur des efforts coordonnés de l’État. L’objectif est de lutter contre l’insécurité dans l’espace numérique afin de préserver la confiance globale dans les outils technologiques et de limiter les pertes matérielles directes subies par les particuliers.

Pour le gouvernement, l’ajout d’un nouveau numéro d’appel fédéral risquerait de fragmenter les ressources sans apporter d’efficacité supplémentaire. Les autorités helvétiques préfèrent concentrer leurs efforts sur l’amélioration des dispositifs actuels et la sensibilisation des utilisateurs pour les inciter à déclarer systématiquement les infractions en ligne.

En définitive, le refus d’instaurer cette hotline fédérale confirme la volonté de Berne de centraliser l’aide à travers la police et les portails numériques existants, plutôt que de multiplier les points de contact.

Questions fréquentes sur l’aide aux victimes de cybercriminalité

Pourquoi le Conseil fédéral rejette-t-il la création d’une hotline cyber ? Le gouvernement suisse estime que le réseau de soutien actuel est déjà suffisant pour répondre aux besoins de la population. Il préfère réorienter les citoyens vers la police et les plateformes de signalement existantes plutôt que de financer une structure d’appel supplémentaire au niveau de la Confédération.

Les victimes peuvent déclarer les infractions directement auprès de leur police locale ou cantonale afin d’engager des poursuites pénales. Il est également possible de signaler un incident en ligne sur le portail de l’Office fédéral de la cybersécurité ou via le site spécialisé cybercrimepolice.ch géré par la police zurichoise.

Quels organismes proposent des conseils gratuits aux citoyens suisses face aux cybermenaces ? Plusieurs instances offrent une assistance adaptée aux usagers inquiets ou victimes d’abus numériques. Parmi elles figurent le centre d’aide aux victimes d’infractions, le guichet d’information des consommateurs, ainsi que le service d’écoute destiné aux jeunes sur le site 147.ch.

Quel est le taux de signalement des cyberincidents en Suisse ? Actuellement, seulement 15% des incidents cybernétiques touchant les particuliers sont signalés aux autorités compétentes. Ce faible taux de déclaration s’explique souvent par le fait que les usagers se sentent démunis ou ne savent pas vers quel interlocuteur se tourner en cas d’attaque.

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