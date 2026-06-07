Cybersécurité : les 13 actualités majeures du 7 juin 2026

Faits marquants de la semaine
- L’Union européenne dévoile un vaste paquet pour réduire sa dépendance aux fournisseurs technologiques américains, avec un Cloud and AI Development Act orientant l’argent public vers des solutions européennes, un forum « Eurocloud » et une révision de la loi sur les puces.
- Une réforme européenne prévoit d’interdire l’usage de l’intelligence artificielle pour produire des deepfakes à caractère sexuel, avec un renforcement du droit pénal et une mise en œuvre annoncée pour décembre 2026 par le futur office de l’IA de l’UE.
- Pour la première fois, une agence européenne de cybersécurité obtient un accès direct à Claude Mythos, un modèle d’intelligence artificielle d’Anthropic, quelques mois avant que la Commission européenne ne dispose d’un cadre juridique lui permettant d’imposer ce type d’accès.
- L’État de New York se dirige vers un moratoire d’un an sur les grands centres de données de plus de 20 mégawatts, ciblant particulièrement les infrastructures géantes qui alimentent la croissance actuelle de l’intelligence artificielle.
Entre stratégie industrielle, encadrement juridique de l’intelligence artificielle et contrôle des infrastructures, les décisions récentes de l’Union européenne et de New York illustrent un même mouvement : reprendre la main sur les technologies structurantes, qu’il s’agisse de cloud souverain, de modèles d’IA sensibles ou des centres de données géants alimentant leur essor.
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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
L'UE élabore une stratégie à long terme contre la suprématie numérique américaine
BRUXELLES — L’UE s’efforce de contrer la domination américaine dans le domaine technologique en recourant à l’un de ses outils les plus anciens : la stratégie industrielle. Alors que la Commission européenne a dévoilé mercredi un plan visant… Lire la suite
L'UE souhaite interdire l'IA pour abus lié aux deepfakes.
En Allemagne, le débat sur les violences numériques à caractère sexuel a pris une nouvelle dimension fin mars lorsque Collien Fernandes a publiquement porté plainte contre son ex-mari, Christian Ulmen. Ces accusations ne concernent pas les deepfakes…. Lire la suite
Cybersécurité : Anthropic ouvre Claude Mythos à l'ENISA
Pour la première fois, une institution européenne obtient un accès à Claude Mythos, deux mois avant que la Commission ne dispose d'un levier légal pour l'exiger au t… Lire la suite
« Nous ne devrions pas avoir à faire de sacrifices » : New York pourrait devenir le premier État à interdire temporairement les grands centres de données.
Kristen Gonzalez, sénatrice de l'État et auteure du projet de loi, a déclaré que le moratoire ciblerait les centres de données « hyperscale » de plus de 20 MW. New York s'est rapproché cette semaine de devenir… Lire la suite
L’UE cible l’écosystème de propagande des Gardiens de la révolution iraniens dans le cadre d’une répression en ligne.
Au total, 14 200 publications liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, désormais désigné comme organisation terroriste par l’Union européenne (UE), ont été ciblées dans le cadre d’une action coordonnée contre les contenus terroristes… Lire la suite
Poutine envoie des sous-marins inspecter les câbles sous-marins britanniques. Le Royaume-Uni déploie la Royal Navy et mobilise des rédacteurs parlementaires.
Le gouvernement britannique souhaite renforcer la protection des câbles internet sous-marins suite à une recrudescence des activités russes près des eaux britanniques, mais ses dernières propositions privilégient les amendes et les peines de prison plutôt que des… Lire la suite
L'alliance Five Eyes met en garde contre des espions chinois qui utilisent de fausses offres d'emploi pour cibler le personnel militaire.
L'alliance Five Eyes avertit que des espions chinois utilisent de fausses offres d'emploi sur LinkedIn, Indeed et Upwork pour cibler le personnel militaire et voler des données sensibles. Lire la suite
Une initiative populaire suisse appelle à la sécurité numérique
Une initiative citoyenne récemment lancée vise à renforcer la sécurité numérique en Suisse. + Recevez les principales actualités de Suisse directement dans votre boîte mail. Selon cette initiative, le gouvernement fédéral devrait inscrire dans la Constitution une… Lire la suite
Des intrus électoraux enregistrent plus de 5 000 noms de domaine dans l'espoir de piéger des électeurs.
La plus grande menace qui pèse sur les élections de mi-mandat américaines de novembre n'est probablement pas le piratage des machines à voter américaines par des attaques étrangères. Le phishing et l'usurpation d'identité de responsables électoraux représentent… Lire la suite
L'inspecteur général constate que des erreurs du NIST ont rendu la base de données de vulnérabilités inefficace.
Le nombre de vulnérabilités non traitées dans la base de données nationale sur les vulnérabilités (NVD) du NIST a explosé, passant de 13 000 en février 2024 à plus de 27 000 à la fin de 2025, « ce qui… Lire la suite
La boulette d'un pirate force tout un gang de rançongiciels à présenter ses excuses
Un affilié du gang Nova, spécialisé dans les rançongiciels (ces logiciels qui chiffrent vos fichiers pour vous réclamer une rançon), a commis la bourde qui restera probablement dans les annales du milieu. Il a verrouillé les serveurs… Lire la suite
L'entreprise suisse de défense RUAG a payé une rançon à des pirates informatiques.
L'entreprise suisse de défense RUAG a versé une rançon à des pirates informatiques. RUAG, société d'État suisse de défense, a versé une rançon à des pirates informatiques. Cette décision fait suite à une demande du groupe de… Lire la suite
La Coupe du Monde de la FIFA 2026 est une aubaine pour les cybercriminels, et les arnaques sont déjà en cours.
L'événement sportif le plus prisé de l'histoire est aussi le plus victime d'hameçonnage. Avec plus de 150 millions de demandes de billets en seulement 15 jours pour six millions de places disponibles dans 16 villes des États-Unis,… Lire la suite
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