Cybersécurité : les 13 actualités majeures du 7 juin 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine L’Union européenne dévoile un vaste paquet pour réduire sa dépendance aux fournisseurs technologiques américains, avec un Cloud and AI Development Act orientant l’argent public vers des solutions européennes, un forum « Eurocloud » et une révision de la loi sur les puces.

Une réforme européenne prévoit d’interdire l’usage de l’intelligence artificielle pour produire des deepfakes à caractère sexuel, avec un renforcement du droit pénal et une mise en œuvre annoncée pour décembre 2026 par le futur office de l’IA de l’UE.

Pour la première fois, une agence européenne de cybersécurité obtient un accès direct à Claude Mythos, un modèle d’intelligence artificielle d’Anthropic, quelques mois avant que la Commission européenne ne dispose d’un cadre juridique lui permettant d’imposer ce type d’accès.

L’État de New York se dirige vers un moratoire d’un an sur les grands centres de données de plus de 20 mégawatts, ciblant particulièrement les infrastructures géantes qui alimentent la croissance actuelle de l’intelligence artificielle.

Entre stratégie industrielle, encadrement juridique de l’intelligence artificielle et contrôle des infrastructures, les décisions récentes de l’Union européenne et de New York illustrent un même mouvement : reprendre la main sur les technologies structurantes, qu’il s’agisse de cloud souverain, de modèles d’IA sensibles ou des centres de données géants alimentant leur essor.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

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