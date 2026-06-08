Vulnérabilités : les 14 alertes critiques du 8 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Des failles dans le noyau Linux et le système Android sont activement exploitées, au point que l’agence américaine CISA alerte sur des attaques en cours contre ces plateformes largement déployées sur mobiles et serveurs.

CISA impose aux agences fédérales de corriger en urgence une vulnérabilité critique d’Oracle WebLogic Server, pourtant corrigée il y a deux ans, désormais utilisée dans des attaques ciblant des systèmes encore non mis à jour.

Un chercheur publie un code d’exploitation pour une vulnérabilité de type « zero‑day » dans Visual Studio Code, permettant de voler des jetons d’authentification GitHub via un simple clic sur un lien piégé.

Les alertes se multiplient sur des vulnérabilités déjà corrigées mais massivement exploitées, tandis que des failles inédites dans Visual Studio Code exposent directement les dépôts GitHub. Entre exploitation active et divulgations publiques précipitées, la chaîne de développement et d’exploitation d’applications se retrouve au cœur des risques, des environnements Linux et Android jusqu’aux plateformes Java d’entreprise comme Oracle WebLogic.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Microsoft Outlook laisse les connexions de messagerie non chiffrées malgré la configuration SSL/TLS Une mise à jour des serveurs, ayant introduit des contrôles de sécurité plus stricts pour les courriels, a mis au jour un problème apparemment ancien d'Outlook. Ce problème pourrait avoir contraint certains utilisateurs à récupérer leurs courriels… Lire la suite