Cybercriminalité : les 8 opérations et arrestations du 24 avril 2026

Faits marquants de la semaine
- Le FBI et la police nationale indonésienne ont démantelé l’infrastructure d’une opération mondiale de hameçonnage utilisant le kit W3LL, qui aurait permis de voler des milliers d’identifiants de comptes et d’orchestrer plus de 20 millions de dollars de tentatives de fraude.
- Une opération coordonnée impliquant 21 pays et soutenue par Europol a visé plus de 75 000 utilisateurs de services d’attaques par déni de service distribuées « à la demande », aboutissant à 4 arrestations, 53 domaines fermés et 25 mandats de perquisition.
- Un acteur présumé majeur des services de déni de service distribué « à louer », lié aux plateformes Fluxstress et Neldowner, a été arrêté en Thaïlande après plusieurs années d’activités transnationales.
- En France, une mère et son fils de dix ans ont été libérés après un enlèvement d’environ vingt heures, au cours duquel le père aurait été extorqué pour des centaines de milliers d’euros en cryptomonnaies.
La semaine est marquée par une intensification des actions judiciaires contre les infrastructures du cybercrime marchandisé, avec le démantèlement du réseau de hameçonnage W3LL, les opérations internationales contre les services de déni de service distribué « à louer » et l’arrestation d’un opérateur majeur, tandis que d’autres dossiers illustrent la convergence entre cyberfraude, financement étatique illicite et extorsion adossée aux cryptomonnaies.
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La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine
Le FBI et la police indonésienne démantèlent le réseau de phishing W3LL à l'origine de tentatives de fraude d'un montant de 20 millions de dollars.
Le FBI, en partenariat avec la police nationale indonésienne, a démantelé l'infrastructure d'une opération d'hameçonnage mondiale qui utilisait un outil commercial appelé W3LL pour voler les identifiants de connexion de milliers de victimes et tenter d'en commettre… Lire la suite
Une opération mondiale menée avec le soutien d'Europol cible plus de 75 000 utilisateurs impliqués dans des attaques DDoS.
Le 13 avril 2026, 21 pays ont uni leurs forces lors d'une semaine d'action coordonnée axée sur la répression et la prévention des agissements de plus de 75 000 utilisateurs criminels proposant des services de déni de service… Lire la suite
Le cerveau présumé des attaques DDoS à la demande d'un Allemand, à l'origine de Fluxstress, a été arrêté en Thaïlande.
Un individu allemand soupçonné d'être un cybercriminel à l'origine des réseaux Fluxstress et Neldowner a été arrêté en Thaïlande après avoir géré pendant des années des services de location d'attaques DDoS à l'échelle mondiale. Lire la suite
La police française libère une mère et son fils après 20 heures de captivité et d'enlèvement par cryptomonnaie.
Dernier épisode d'une série d'affaires qui ont valu à la France une triste réputation : une mère et son fils de dix ans ont été libérés après avoir été kidnappés pendant une vingtaine d'heures, tandis que le père… Lire la suite
Un adolescent arrêté en Irlande du Nord pour une cyberattaque contre le réseau de son école
Un adolescent de 16 ans a été arrêté en Irlande du Nord après une cyberattaque qui a perturbé l’accès aux systèmes éducatifs utilisés par potentiellement des centaines de milliers d’élèves. L’adolescent, dont l’identité n’a pas… Lire la suite
Deux ressortissants américains condamnés dans une affaire de fraude de 5 millions de dollars impliquant des travailleurs à distance en Corée du Nord
Le département de la Justice des États-Unis a condamné deux résidents du New Jersey, Kejia Wang et Zhenxing Wang, pour avoir permis la mise en place d'une vaste opération de fraude à l'emploi ayant généré plus de… Lire la suite
Un homme écope de 30 mois de prison pour avoir vendu des milliers de comptes DraftKings piratés.
Une jeune femme de 23 ans originaire de Memphis, dans le Tennessee, a été condamnée à 30 mois de prison pour avoir vendu l'accès à des dizaines de milliers de comptes DraftKings piratés. […] Lire la suite
Le pirate informatique de DraftKings condamné à la prison et à payer 1,4 million de dollars
Un pirate informatique de DraftKings a été condamné à 30 mois de prison pour avoir vendu des identifiants volés et devra payer plus de 1,4 million de dollars d'amendes et de dommages et intérêts. Kamerin Stokes, 23… Lire la suite
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