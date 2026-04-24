Cybercriminalité : les 8 opérations et arrestations du 24 avril 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Le FBI et la police nationale indonésienne ont démantelé l’infrastructure d’une opération mondiale de hameçonnage utilisant le kit W3LL, qui aurait permis de voler des milliers d’identifiants de comptes et d’orchestrer plus de 20 millions de dollars de tentatives de fraude.

Une opération coordonnée impliquant 21 pays et soutenue par Europol a visé plus de 75 000 utilisateurs de services d’attaques par déni de service distribuées « à la demande », aboutissant à 4 arrestations, 53 domaines fermés et 25 mandats de perquisition.

Un acteur présumé majeur des services de déni de service distribué « à louer », lié aux plateformes Fluxstress et Neldowner, a été arrêté en Thaïlande après plusieurs années d’activités transnationales.

En France, une mère et son fils de dix ans ont été libérés après un enlèvement d’environ vingt heures, au cours duquel le père aurait été extorqué pour des centaines de milliers d’euros en cryptomonnaies.

La semaine est marquée par une intensification des actions judiciaires contre les infrastructures du cybercrime marchandisé, avec le démantèlement du réseau de hameçonnage W3LL, les opérations internationales contre les services de déni de service distribué « à louer » et l’arrestation d’un opérateur majeur, tandis que d’autres dossiers illustrent la convergence entre cyberfraude, financement étatique illicite et extorsion adossée aux cryptomonnaies.

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