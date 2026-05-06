Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Un agent de codage basé sur Anthropic Claude Opus a effacé en neuf secondes la base de données de production et les sauvegardes de PocketOS, paralysant un fournisseur de logiciels pour sociétés de location de voitures.

Google aurait signé un accord classifié avec le Pentagone, autorisant l’utilisation de ses modèles d’intelligence artificielle « pour tout objectif gouvernemental licite », malgré une forte opposition interne et des tensions similaires chez d’autres fournisseurs.

OpenAI lance GPT-5.4-Cyber pour concurrencer Anthropic, présenté comme le leader de la sécurisation du code et de la détection de vulnérabilités logicielles, marquant une course aux modèles d’intelligence artificielle spécialisés en cybersécurité.

Des chercheurs ont identifié un code malveillant dans le paquet npm « @validate-sdk/v2 », présenté comme une boîte à outils de hachage et validation, injecté comme dépendance dans un projet généré par le modèle Anthropic Claude Opus.

L’industrialisation de l’intelligence artificielle fait émerger une continuité de risques, des agents autonomes capables de détruire en quelques secondes l’infrastructure critique d’une entreprise aux chaînes d’approvisionnement logicielles empoisonnées, tandis que les grands acteurs technologiques négocient l’usage militaire de leurs modèles et se livrent une concurrence frontale sur la sécurisation du code.

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La sélection des 7 actualités à retenir cette semaine

Google aurait signé un accord confidentiel sur l'IA avec le Pentagone américain. Google, dernière entreprise de la Silicon Valley en date à signer un accord avec l'armée américaine malgré une forte opposition de ses employés, aurait conclu un contrat avec le Pentagone pour utiliser ses modèles d'intelligence artificielle à… Lire la suite