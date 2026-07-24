Cybercriminalité : les 15 opérations et arrestations du 24 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine La police espagnole a démantelé une organisation de cybercriminalité et de blanchiment ayant généré 140 millions d’euros via des fraudes à l’investissement et des attaques de compromission d’e-mails professionnels (BEC, usurpation de messagerie d’entreprise).

Aux États-Unis, un acte d’accusation de 2024, désormais rendu public, vise trois ressortissants russes et deux hébergeurs web « bulletproof », accusés d’avoir aidé des hackers et profité de cyberattaques ayant rapporté 62 millions de dollars.

Près de deux ans après une cyberattaque ayant perturbé les services en ligne de Transport for London et exposé des données clients, deux membres du groupe Scattered Spider ont été condamnés à 5,6 ans de prison.

À l’approche de la finale de la FIFA World Cup à New York, une vaste opération anti-piratage a conduit à la saisie de plus d’un millier de noms de domaine de streaming illégal, dont près de 400 ciblés dès le 26 juin.

Cette semaine est marquée par une intensification des actions judiciaires et de répression, visant autant les auteurs que les facilitateurs. Les États-Unis ont sanctionné un fournisseur de VPN (1VPNS) et un vendeur de « cryptors » (outils de camouflage de malware), tandis que l’Europe et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions liées à Turla et à des attaques destructrices. Plusieurs procédures ciblent aussi des infrastructures criminelles, dont une plateforme d’usurpation d’identifiant d’appel (1,8 million d’appels), des fermes de 30 000 cartes SIM, et des sites de piratage aux domaines « rebonds ». Des enquêtes ont également avancé sur des fuites de données (Odido, Vastaamo) et des malwares, dont des jeux piégés liés au vol de cryptomonnaies.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine