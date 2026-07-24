Cybercriminalité : les 15 opérations et arrestations du 24 juillet 2026

Faits marquants de la semaine
- La police espagnole a démantelé une organisation de cybercriminalité et de blanchiment ayant généré 140 millions d’euros via des fraudes à l’investissement et des attaques de compromission d’e-mails professionnels (BEC, usurpation de messagerie d’entreprise).
- Aux États-Unis, un acte d’accusation de 2024, désormais rendu public, vise trois ressortissants russes et deux hébergeurs web « bulletproof », accusés d’avoir aidé des hackers et profité de cyberattaques ayant rapporté 62 millions de dollars.
- Près de deux ans après une cyberattaque ayant perturbé les services en ligne de Transport for London et exposé des données clients, deux membres du groupe Scattered Spider ont été condamnés à 5,6 ans de prison.
- À l’approche de la finale de la FIFA World Cup à New York, une vaste opération anti-piratage a conduit à la saisie de plus d’un millier de noms de domaine de streaming illégal, dont près de 400 ciblés dès le 26 juin.
Cette semaine est marquée par une intensification des actions judiciaires et de répression, visant autant les auteurs que les facilitateurs. Les États-Unis ont sanctionné un fournisseur de VPN (1VPNS) et un vendeur de « cryptors » (outils de camouflage de malware), tandis que l’Europe et le Royaume-Uni ont annoncé des sanctions liées à Turla et à des attaques destructrices. Plusieurs procédures ciblent aussi des infrastructures criminelles, dont une plateforme d’usurpation d’identifiant d’appel (1,8 million d’appels), des fermes de 30 000 cartes SIM, et des sites de piratage aux domaines « rebonds ». Des enquêtes ont également avancé sur des fuites de données (Odido, Vastaamo) et des malwares, dont des jeux piégés liés au vol de cryptomonnaies.
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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine
La police espagnole démantèle un réseau de cyberfraude de 140 millions d'euros et arrête quatre personnes.
La police espagnole a démantelé une organisation de cybercriminalité et de blanchiment d'argent qui a engrangé 140 millions d'euros grâce à des fraudes à l'investissement et des attaques par compromission de messagerie professionnelle… Lire la suite
Les États-Unis inculpent des hébergeurs web russes réputés « à l'épreuve des balles » pour des cyberattaques ayant rapporté 62 millions de dollars à des victimes de cybercriminalité.
L'acte d'accusation de 2024, désormais rendu public, accuse trois Russes et deux hébergeurs web d'avoir aidé des pirates informatiques et d'avoir tiré profit de la cybercriminalité. Lire la suite
Deux membres du groupe Scattered Spider condamnés à 5,6 ans de prison pour une cyberattaque contre TfL
Près de deux ans après une cyberattaque qui a perturbé les services en ligne de Transport for London (TfL) et exposé les données des clients, deux… Lire la suite
La Coupe du monde de la FIFA déclenche une campagne mondiale contre le piratage
Pendant la Coupe du Monde de la FIFA, les forces de l'ordre et des partenaires privés sur plusieurs continents ont saisi ou bloqué plus d'un millier de domaines de streaming pirate Lire la suite
Les États-Unis saisissent davantage de domaines de diffusion sportive pirates, mais les solutions de repli iraniennes persistent.
Alors que la Coupe du Monde de la FIFA touche à sa fin, la répression contre les sites de streaming sportif s'est poursuivie ce week-end. Dans le cadre de l'opération « Offsides », menée par les autorités… Lire la suite
Le Trésor américain sanctionne un fournisseur de VPN et vendeur de cryptomonnaies à l'origine de pertes se chiffrant en milliards de dollars en ransomware.
Les États-Unis ont imposé des sanctions au fournisseur de VPN 1VPNS et à un vendeur de cryptomonnaie pour avoir permis à des groupes de pirates informatiques d'avoir causé des pertes de plusieurs milliards de dollars à des… Lire la suite
Des ressortissants néerlandais soupçonnés d'être à l'origine du piratage d'Odido qui a exposé les données de six millions de clients.
La police néerlandaise soupçonne des pirates informatiques locaux d'être à l'origine de la cyberattaque contre Odido, qui a exposé les données de 6 millions de clients suite à une attaque de phishing Lire la suite
Un membre du groupe de ransomware Ryuk plaide coupable d'attaques contre des organisations américaines
Un membre présumé du groupe de ransomware Ryuk a plaidé coupable aux États-Unis pour avoir participé à des attaques contre des entreprises américaines et risque jusqu'à 15 ans de prison. Lire la suite
L’Europe s’insurge contre Turla, président russe, pour espionnage et « attaques destructrices ».
Les gouvernements européens ont imposé lundi des sanctions à des individus et organisations russes pour ce qu'ils ont qualifié de campagne de cyberespionnage menée depuis des années par Turla et d'autres « attaques destructrices » orchestrées par… Lire la suite
Le Royaume-Uni inculpe des suspects liés à la plateforme russe d'usurpation d'identité téléphonique Coms.
Les autorités britanniques ont inculpé cinq personnes à la suite d'une enquête de la National Crime Agency (NCA) sur Russian Coms, une importante plateforme d'usurpation d'identité d'appelant utilisée par des criminels pour effectuer plus de 1,8 million… Lire la suite
Un administrateur gallois de Doxbin emprisonné pour avoir incité des utilisateurs de watting à utiliser des watters depuis derrière un écran
Un Gallois a été condamné mardi à une peine de prison pour son implication dans de nombreux canulars téléphoniques au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Lire la suite
La Finlande a émis un avis de recherche contre le pirate informatique responsable de la fuite massive de données de psychothérapie.
L'avocat de la défense a déclaré aux médias finlandais qu'il ne savait pas où se trouvait son client, mais qu'il pensait que le pirate était hors de Finlande. Lire la suite
La pratique des sites pirates consistant à changer constamment de domaine compromet le nouveau décret de blocage de la Belgique.
L’Office belge de lutte contre la contrefaçon en ligne (BAPO) poursuit le développement progressif du dispositif de blocage de sites web du pays. Depuis son lancement officiel en 2025, plusieurs arrêtés ont ciblé les sites de streaming… Lire la suite
Un homme de Floride arrêté pour avoir prétendument volé plus de 200 000 $ en cryptomonnaie à l'aide d'un logiciel malveillant dans un jeu Steam
Les autorités fédérales ont arrêté un homme en Floride soupçonné d'avoir dérobé au moins 220 000 $ en cryptomonnaies grâce à des jeux Steam infectés… Lire la suite
Arnaques par SMS : les États-Unis saisissent 30 000 cartes SIM dans des fermes criminelles
Plus de 30 000 cartes SIM, utilisées par des criminels pour lancer des campagnes massives d'arnaques par SMS, ont été saisies par les services secrets américains. Lors d'une opération d'envergure, les autorités ont démantelé une série de… Lire la suite
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