Fuites de données : les 10 incidents majeurs au 23 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Ernst & Young (EY) enquête sur un accès non autorisé à une plateforme tierce de tickets de support informatique, où des demandes pouvaient contenir des documents fiscaux clients. Activité anormale détectée le 23 avril 2026.

Lidl a informé des clients en Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas qu’un fournisseur de services a été piraté, entraînant le vol de leurs informations personnelles liées à la boutique en ligne.

Selon une équipe de renseignement sur les menaces, plus de 12 millions de comptes de streaming compromis liés à des diffusions de la Coupe du monde circulent sur le dark web, pour près de 220 millions de dollars de ventes potentielles.

Une recherche a montré que Grok Build (outil en ligne de commande) transmettait sans masquage des fichiers vers un stockage Google Cloud, pouvant aller jusqu’à l’envoi de dépôts entiers et de leur historique Git ; les transferts auraient cessé après modification côté serveur.

Plusieurs incidents cette semaine impliquent des tiers et des services externes : EY évoque une plateforme de support compromise, Lidl un prestataire piraté, et Reliance signale une « fuite partielle » sur un serveur hébergé chez un opérateur de centre de données, tandis que World Leaks publie des fichiers liés à la centrale indienne de Kudankulam. En parallèle, des volumes massifs de comptes compromis (streaming) circulent sur le dark web, et des bases clients apparaissent via Have I Been Pwned. Les attaques par ingénierie sociale restent marquantes (arnaque au support chez Qantas). S’y ajoutent des révélations sur l’usage de Pegasus et une attaque touchant 21 cliniques en Australie, ainsi qu’un accord de 18 millions de dollars concernant 23andMe.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine