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Fuites de données : les 10 incidents majeurs au 23 juillet 2026

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • Ernst & Young (EY) enquête sur un accès non autorisé à une plateforme tierce de tickets de support informatique, où des demandes pouvaient contenir des documents fiscaux clients. Activité anormale détectée le 23 avril 2026.
  • Lidl a informé des clients en Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas qu’un fournisseur de services a été piraté, entraînant le vol de leurs informations personnelles liées à la boutique en ligne.
  • Selon une équipe de renseignement sur les menaces, plus de 12 millions de comptes de streaming compromis liés à des diffusions de la Coupe du monde circulent sur le dark web, pour près de 220 millions de dollars de ventes potentielles.
  • Une recherche a montré que Grok Build (outil en ligne de commande) transmettait sans masquage des fichiers vers un stockage Google Cloud, pouvant aller jusqu’à l’envoi de dépôts entiers et de leur historique Git ; les transferts auraient cessé après modification côté serveur.

Plusieurs incidents cette semaine impliquent des tiers et des services externes : EY évoque une plateforme de support compromise, Lidl un prestataire piraté, et Reliance signale une « fuite partielle » sur un serveur hébergé chez un opérateur de centre de données, tandis que World Leaks publie des fichiers liés à la centrale indienne de Kudankulam. En parallèle, des volumes massifs de comptes compromis (streaming) circulent sur le dark web, et des bases clients apparaissent via Have I Been Pwned. Les attaques par ingénierie sociale restent marquantes (arnaque au support chez Qantas). S’y ajoutent des révélations sur l’usage de Pegasus et une attaque touchant 21 cliniques en Australie, ainsi qu’un accord de 18 millions de dollars concernant 23andMe.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Ernst & Young (EY) enquête sur une fuite de données impliquant des tickets d'assistance tiers

Ernst & Young (EY) enquête sur une fuite de données impliquant des tickets d'assistance tiers

Security Affairs

Ernst & Young (EY) a révélé une fuite de données suite à la compromission d'un système de support informatique tiers contenant des documents clients et des informations fiscales. Ernst & Young (EY) a révélé une fuite de… Lire la suite

Lidl révèle une faille de sécurité dans sa boutique en ligne suite à un piratage de son fournisseur de services.

Lidl révèle une faille de sécurité dans sa boutique en ligne suite à un piratage de son fournisseur de services.

BleepingComputer.com

La chaîne de supermarchés discount allemande Lidl a informé ses clients en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas que des pirates informatiques avaient dérobé leurs informations personnelles lors d'une faille de sécurité chez un prestataire de services…. Lire la suite

Des cybercriminels ont libéré 802 000 comptes volés en une seule journée pendant la phase de groupes de la Coupe du monde.

Des cybercriminels ont libéré 802 000 comptes volés en une seule journée pendant la phase de groupes de la Coupe du monde.

The Next Web

Plus de 12 millions de comptes de streaming compromis, liés à la diffusion de la Coupe du Monde, circulent sur le dark web, représentant près de 220 millions de dollars de ventes potentielles au marché noir. Lire la suite

Musk promet un grand nettoyage après que Grok Build a été surpris à envoyer des dépôts entiers vers le cloud.

Musk promet un grand nettoyage après que Grok Build a été surpris à envoyer des dépôts entiers vers le cloud.

The Register – Security

Le chercheur qui a révélé que Grok Build téléchargeait l'intégralité des dépôts de ses utilisateurs vers le cloud affirme que les transferts ont cessé suite à une modification côté serveur. Elon Musk a par ailleurs promis que… Lire la suite

23andMe conclut un accord à l'amiable de 18 millions de dollars avec des États suite à une violation massive de données.

23andMe conclut un accord à l'amiable de 18 millions de dollars avec des États suite à une violation massive de données.

therecord.media

Une coalition de 42 procureurs généraux d'État a conclu un accord à l'amiable de 18 millions de dollars avec 23andMe pour des failles de cybersécurité ayant entraîné une fuite de données. Lire la suite

Des fichiers relatifs à la centrale nucléaire de Kudankulam, la plus grande d’Inde, exposés lors d’une fuite de données

Des fichiers relatifs à la centrale nucléaire de Kudankulam, la plus grande d’Inde, exposés lors d’une fuite de données

reuters.com

Le groupe de ransomware World Leaks a publié sur le dark web une importante quantité de fichiers relatifs à la plus grande centrale nucléaire indienne. Lire la suite

Fuite de données chez Goose Creek : 6,6 millions d'enregistrements clients exposés

Fuite de données chez Goose Creek : 6,6 millions d'enregistrements clients exposés

Cyber Insider

La société Goose Creek Candle Company a subi une fuite de données exposant les informations personnelles de 6,6 millions de clients, selon une nouvelle entrée publiée par Have I Been Pwned (HIBP). Lire la suite

Une escroquerie au support technique a provoqué une fuite massive de données chez la compagnie aérienne australienne Qantas.

Une escroquerie au support technique a provoqué une fuite massive de données chez la compagnie aérienne australienne Qantas.

The Register – Security

Le commissaire australien à la protection de la vie privée a révélé qu'une escroquerie au faux support technique était à l'origine de la fuite massive de données survenue en 2025 chez la compagnie aérienne australienne Qantas. Il… Lire la suite

Un informateur des services de renseignement marocains révèle l'utilisation généralisée du logiciel de piratage Pegasus.

Un informateur des services de renseignement marocains révèle l'utilisation généralisée du logiciel de piratage Pegasus.

Technology | The Guardian

Un lanceur d'alerte suggère que les services de sécurité intérieure ont déployé des logiciels espions dès 2017 contre des cibles clés, tant nationales qu'étrangères. Lire la suite

Des dossiers de patients volés lors d'une cyberattaque contre un prestataire de soins de santé australien

Des dossiers de patients volés lors d'une cyberattaque contre un prestataire de soins de santé australien

www.theguardian.com

Partnered Health annonce que des informations personnelles, des données médicales et des dossiers de patients ont été compromis lors de l'attaque contre 21 cliniques. Lire la suite

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