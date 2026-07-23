Le négociateur condamné pour avoir joué sur deux tableaux

Un spécialiste de la gestion d’incidents écope de près de six ans de prison pour avoir collaboré avec le gang BlackCat afin de surévaluer les rançons.

TL;DR : L’essentiel Un négociateur de l’entreprise DigitalMint a secrètement transmis les limites de cyber-assurance de ses clients au réseau criminel BlackCat pour gonfler artificiellement les demandes de rançon.

Devenu affilié du réseau d’extorsion avec deux complices de DigitalMint et Sygnia, le suspect a lui-même déployé le rançongiciel pour extorquer un fabricant de dispositifs médicaux.

La justice américaine a condamné le principal responsable à près de six ans de prison ferme et a ordonné la saisie de dix millions de dollars d’actifs criminels.

Lorsqu’une organisation subit une attaque par rançongiciel, elle se tourne généralement vers des experts tiers pour gérer la crise et négocier une réduction de la rançon. Dans ce processus critique, la victime transmet à son négociateur des informations extrêmement confidentielles, notamment le plafond de sa cyber-assurance et les décisions stratégiques de son conseil d’administration. La compromission de cette relation de confiance par un initié malveillant représente l’un des scénarios les plus redoutables pour la sécurité d’une entreprise.

Une escroquerie secrète au cœur des négociations

Durant sept mois au cours de l’année 2023, un négociateur employé par la société de gestion d’incidents DigitalMint a exploité sa position pour collaborer secrètement avec les attaquants du gang BlackCat, également connu sous le nom d’ALPHV. À l’aide d’un onglet de discussion privé et dissimulé au sein même du portail officiel de négociation de BlackCat, l’employé transmettait en temps réel les capacités financières réelles de ses clients aux cybercriminels, échappant ainsi à la surveillance de son propre employeur.

Cette trahison a permis aux maîtres chanteurs d’ajuster précisément leurs exigences financières. D’après une analyse de cet incident publiée par Bitdefender, le négociateur a par exemple informé le gang qu’une entreprise hôtelière victime pouvait payer environ deux millions de dollars de plus que son offre officielle. Les attaquants ont immédiatement répliqué dans le chat de négociation visible : « Nous savons combien vous pouvez payer. Contactez votre assurance. Nous savons aussi pour eux. » La victime a finalement dû verser près de 16 millions et demi de dollars. Au total, cinq clients de la firme ont ainsi payé plus de 75 millions de dollars de rançons sur cette période.

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👁️ Analyse Voici l’histoire d’un escroc qui proposait ses services en tant que négociateur pour faire baisser la rançon des victimes de ransomware. En jouant sur les deux tableaux simultanément avec les cybercriminels pour empocher une marge supplémentaire, il a heureusement été démasqué puis lourdement condamné par la justice. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

Des cyberexperts reconvertis en affiliés du ransomware BlackCat

L’activité criminelle du groupe s’est intensifiée lorsque le négociateur principal a recruté deux complices : un autre négociateur de DigitalMint et un gestionnaire d’incidents de la firme de cybersécurité Sygnia. Ensemble, ils sont devenus des affiliés officiels de BlackCat, un modèle de « ransomware-as-a-service » où les criminels louent le malware en échange d’une part des gains. Comme le rapporte Malwarebytes, ce trio a lui-même déployé le logiciel malveillant pour cibler d’autres victimes, extorquant notamment un fabricant de dispositifs médicaux à hauteur d’un peu plus de un million de dollars, une somme qu’ils ont conservée à hauteur de 80% après avoir payé la commission de 20% au gang.

La traque de cette cellule infiltrée s’est conclue par l’intervention du FBI et des condamnations fédérales. Selon les informations partagées par TechCrunch, le cerveau du réseau a écopé d’une peine de près de six ans de prison ferme, tandis que ses deux associés purgent actuellement une peine de quatre ans d’emprisonnement chacun. Les autorités ont également saisi près de dix millions de dollars d’actifs d’origine illicite, incluant des portefeuilles de cryptomonnaies, deux propriétés en Floride, plusieurs véhicules, un camion-restaurant et un bateau de pêche de luxe.

Cette affaire met en lumière les vulnérabilités structurelles de la gestion des cybermenaces par des tiers et l’absence de régulation stricte et éthique du rôle de négociateur. En réaction, DigitalMint a modifié ses processus de communication et collabore désormais avec le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis afin de concevoir un registre officiel pour encadrer ces pratiques de médiation et prévenir de telles dérives internes.

Questions fréquentes sur le double jeu des négociateurs de rançon

Le négociateur malveillant a profité de son rôle d’intermédiaire pour ouvrir un onglet de discussion privé et dissimulé au sein du portail de négociation du gang criminel BlackCat. À l’insu de son entreprise et de ses clients, il transmettait en temps réel les limites de couverture de leur cyber-assurance et les délibérations confidentielles des conseils d’administration, permettant aux pirates de maintenir des exigences financières maximales.

Quelles condamnations ont été prononcées contre les membres de ce réseau ? Le négociateur principal a été condamné par un tribunal fédéral à près de six ans de prison ferme pour extorsion. Ses deux complices, qui occupaient également des postes d’experts en cybersécurité chez DigitalMint et Sygnia, purgent actuellement des peines de quatre ans d’emprisonnement. La justice américaine a en outre saisi environ dix millions de dollars d’actifs, incluant des cryptomonnaies, des véhicules et un bateau de pêche de luxe.

Après avoir partagé des renseignements confidentiels, le trio d’experts en cybersécurité a loué directement le logiciel malveillant de BlackCat sous un modèle d’affiliation. Ils ont ensuite déployé eux-mêmes le rançongiciel contre de nouvelles cibles, parvenant notamment à extorquer un peu plus de un million de dollars à un fabricant de matériel médical tout en conservant 80% des gains.

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