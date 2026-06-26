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Cybercriminalité : les 9 opérations et arrestations du 26 juin 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Des agences de police internationales ont assaini près de 15 000 sites WordPress infectés et démantelé plus de 100 serveurs liés au botnet SocGholish et au groupe cybercriminel russe Evil Corp, perturbant une vaste infrastructure malveillante.
  • Le FBI, avec Google et Black Lotus Labs, a démantelé Outsider Enterprise, une opération chinoise de hameçonnage en tant que service s’appuyant sur l’intelligence artificielle, qui exploitait des milliers de sites pour dérober mots de passe et données bancaires.
  • Les autorités ont saisi les domaines CFAKE.com et SOCFAKE.com après des poursuites visant ces plateformes accusées d’héberger des montages numériques explicites non consentis de femmes célèbres, illustrant la judiciarisation croissante des contenus de type « deepfake ».
  • La Commission fédérale du commerce des États-Unis alerte sur 3,5 milliards de dollars de pertes liées à des escroqueries par usurpation d’identité en 2025, soit un triplement des montants déclarés depuis 2020, signalant une industrialisation du phénomène.

La semaine est marquée par une contre-offensive structurée des autorités face à l’industrialisation des fraudes et abus numériques : démantèlement d’infrastructures criminalisées (botnet SocGholish, service Outsider Enterprise), saisie de plateformes de deepfakes sexuelles et mise en lumière, via les chiffres de la Commission fédérale du commerce, de l’explosion économique des escroqueries d’usurpation d’identité.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

La police nettoie près de 15 000 sites infectés par SocGholish et liés à Evil Corp.

La police nettoie près de 15 000 sites infectés par SocGholish et liés à Evil Corp.

BleepingComputer.com

Les agences internationales chargées de l'application de la loi ont nettoyé près de 15 000 sites web WordPress infectés par des logiciels malveillants et ont mis hors service plus de 100 serveurs liés au botnet SocGholish et au… Lire la suite

Le FBI démantèle un vaste réseau de phishing utilisant l'intelligence artificielle et un million d'URL.

Le FBI démantèle un vaste réseau de phishing utilisant l'intelligence artificielle et un million d'URL.

BleepingComputer.com

Dans le cadre d'une opération coordonnée, le FBI, en collaboration avec Google et Black Lotus Labs, a démantelé un vaste réseau chinois de phishing à la demande appelé Outsider Enterprise, qui utilisait des milliers de sites web… Lire la suite

Les autorités fédérales saisissent CFAKE et SOCFAKE pour avoir diffusé des deepfakes explicites de femmes célèbres.

Les autorités fédérales saisissent CFAKE et SOCFAKE pour avoir diffusé des deepfakes explicites de femmes célèbres.

HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Les sites CFAKE et SOCFAKE ont tous deux été saisis après que les procureurs ont déclaré qu'ils hébergeaient des contrefaçons numériques non consensuelles de femmes célèbres nues. Lire la suite

La FTC met en garde contre des pertes record de 3,5 milliards de dollars dues aux escroqueries par usurpation d'identité en 2025

La FTC met en garde contre des pertes record de 3,5 milliards de dollars dues aux escroqueries par usurpation d'identité en 2025

BleepingComputer.com

La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis a averti que les Américains ont perdu 3,5 milliards de dollars à cause d'escroqueries par usurpation d'identité en 2025, les pertes déclarées ayant presque triplé depuis 2020. […] Lire la suite

Un homme de New York inculpé pour avoir harcelé une étudiante avec des photos de nu générées par intelligence artificielle

Un homme de New York inculpé pour avoir harcelé une étudiante avec des photos de nu générées par intelligence artificielle

BleepingComputer.com

Un homme de New York est accusé de cyberharcèlement pour avoir prétendument partagé des images de nu générées par intelligence artificielle et des messages racistes fabriqués de toutes pièces, en utilisant de faux profils sur les réseaux… Lire la suite

L'Ofcom interroge Telegram après qu'un incendiaire ayant ciblé des propriétés liées au Premier ministre ait été recruté via l'application.

L'Ofcom interroge Telegram après qu'un incendiaire ayant ciblé des propriétés liées au Premier ministre ait été recruté via l'application.

Technology | The Guardian

Telegram sommé de clarifier sa méthode de détection des incitations illégales après des attaques coordonnées via l’application. L’Ofcom interroge Telegram sur ses procédures de détection et de prévention des incitations illégales après la condamnation d’un Ukrainien… Lire la suite

La Finlande porte plainte contre des officiers de cargos pour avoir sectionné des câbles sous-marins.

La Finlande porte plainte contre des officiers de cargos pour avoir sectionné des câbles sous-marins.

therecord.media

Selon le procureur général adjoint, les officiers du navire sont désormais accusés d’avoir « endommagé deux câbles de télécommunications sous-marins et d’avoir tenté d’endommager un total de huit autres connexions sous-marines ». Lire la suite

Cyberattaques : deux hackers de 22 et 15 ans mis en examen, soupçonnés d’avoir volé des dizaines de millions de données sensibles

Cyberattaques : deux hackers de 22 et 15 ans mis en examen, soupçonnés d’avoir volé des dizaines de millions de données sensibles

www.lemonde.fr

La semaine du 8 au 14 juin, l’office anti-cybercriminalité avait annoncé avoir procédé à l’interpellation de sept pirates présumés du groupe Dumpsec. Ce dernier a notamment visé l’Assemblée nationale. Lire la suite

Un pirate informatique canadien plaide coupable d'accusations de cyberattaque contre un site web républicain du Texas

Un pirate informatique canadien plaide coupable d'accusations de cyberattaque contre un site web républicain du Texas

databreaches.net

Un pirate informatique canadien a plaidé coupable à trois chefs d’accusation découlant d’une cyberattaque menée par le groupe de hacktivistes Anonymous contre le Parti républicain du Texas. Lire la suite

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