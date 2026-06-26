Cybercriminalité : les 9 opérations et arrestations du 26 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Des agences de police internationales ont assaini près de 15 000 sites WordPress infectés et démantelé plus de 100 serveurs liés au botnet SocGholish et au groupe cybercriminel russe Evil Corp, perturbant une vaste infrastructure malveillante.

Le FBI, avec Google et Black Lotus Labs, a démantelé Outsider Enterprise, une opération chinoise de hameçonnage en tant que service s’appuyant sur l’intelligence artificielle, qui exploitait des milliers de sites pour dérober mots de passe et données bancaires.

Les autorités ont saisi les domaines CFAKE.com et SOCFAKE.com après des poursuites visant ces plateformes accusées d’héberger des montages numériques explicites non consentis de femmes célèbres, illustrant la judiciarisation croissante des contenus de type « deepfake ».

La Commission fédérale du commerce des États-Unis alerte sur 3,5 milliards de dollars de pertes liées à des escroqueries par usurpation d’identité en 2025, soit un triplement des montants déclarés depuis 2020, signalant une industrialisation du phénomène.

La semaine est marquée par une contre-offensive structurée des autorités face à l’industrialisation des fraudes et abus numériques : démantèlement d’infrastructures criminalisées (botnet SocGholish, service Outsider Enterprise), saisie de plateformes de deepfakes sexuelles et mise en lumière, via les chiffres de la Commission fédérale du commerce, de l’explosion économique des escroqueries d’usurpation d’identité.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine