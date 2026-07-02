Fuites de données : les 11 incidents majeurs au 2 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Tata Electronics confirme une intrusion ayant touché une partie de son infrastructure informatique, tandis que le groupe d’extorsion WorldLeaks affirme détenir 630 Go de données, incluant des documents liés à Apple et Tesla, assortis d’une demande de rançon.

Une compromission de la plateforme tierce Klue a permis à des attaquants d’utiliser des jetons OAuth volés pour accéder à des données client limitées de LastPass, illustrant la fragilité des intégrations logicielles et des mécanismes d’authentification par jeton.

L’opérateur japonais KDDI a détecté une intrusion via une vulnérabilité dans un logiciel tiers de son service de messagerie, craignant la fuite de jusqu’à 14,2 millions d’adresses e-mail et mots de passe chiffrés, affectant aussi plusieurs fournisseurs d’accès locaux.

Une opération coordonnée entre autorités et entreprises privées, incluant Bitdefender, Bitsight, ESET et Microsoft, a démantelé l’infrastructure criminelle derrière les malwares Amadey et StealC, perturbant des chaînes d’attaques alimentant rançongiciels, fraudes financières et opérations contre des infrastructures critiques.

Les incidents touchant Tata Electronics, LastPass via Klue et KDDI soulignent la centralité des données d’identification et des chaînes d’approvisionnement logicielles dans les attaques actuelles, tandis que le démantèlement des réseaux Amadey et StealC montre l’ampleur industrielle des écosystèmes criminels fondés sur le vol massif de identifiants.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

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