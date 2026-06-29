Vulnérabilités : les 15 alertes critiques du 29 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Curl corrige en une seule mise à jour 18 vulnérabilités dans libcurl, dont un bug présent depuis 25 ans provoquant un contournement d’authentification possible malgré un changement de certificat ou de clé privée.

L’ancienne vulnérabilité « Squidbleed », issue d’un changement de parsing FTP de 1997, permet à la passerelle web Squid de divulguer en clair les requêtes HTTP d’autres utilisateurs, y compris identifiants et jetons de session, aux clients autorisés.

La faille « Pedit COW » dans le sous-système de contrôle de trafic du noyau Linux offre à tout utilisateur local non privilégié un accès root complet, avec un exploit public opérationnel publié 24 heures après l’attribution du CVE.

Apple colmate une vulnérabilité des écouteurs Beats Studio Buds qui permettait à un attaquant à proximité d’écouter les conversations via le microphone, transformant un accessoire audio courant en dispositif potentiel d’écoute clandestine.

Deux vulnérabilités logicielles restées tapies depuis près de trois décennies dans curl et Squid, combinées à un nouveau bug critique du noyau Linux et à une faille d’écoute clandestine sur les Beats Studio Buds, illustrent la persistance de failles logiques profondes dans des briques critiques et grand public. Ces découvertes soulignent le poids des composants historiques et très répandus dans l’exposition systémique actuelle.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

La campagne FortiBleed a utilisé un renifleur FortiGate personnalisé pour voler des identifiants. La société de sécurité SOCRadar affirme que la campagne FortiBleed à grande échelle, ciblant les équipements Fortinet FortiGate, a utilisé des analyseurs de code personnalisés pour collecter les secrets d'authentification à partir de pare-feu compromis et voler… Lire la suite

Même les services secrets n'utilisent pas les téléphones fournis par l'entreprise. Il semble que personne ne veuille utiliser un téléphone professionnel, même parmi ceux chargés de la protection du président américain. Les pratiques extrêmement laxistes du Secret Service en matière de sécurité des téléphones portables – notamment l'utilisation… Lire la suite