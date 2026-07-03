Cybercriminalité : les 11 opérations et arrestations du 3 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Une opération internationale baptisée Operation Endgame a démantelé des éléments clés de l’infrastructure criminelle soutenant les malwares SocGholish, Amadey et StealC, grâce à une action coordonnée public-privé menée sur deux semaines.

Au Royaume-Uni, deux membres du groupe Scattered Spider ont plaidé coupable pour une cyberattaque d’août 2024 ayant paralysé l’organisme Transport for London, dans un dossier qui inclut également des intrusions contre des acteurs de la santé aux États-Unis et des campagnes de hameçonnage massif.

Une procédure distincte au Royaume-Uni a confirmé la responsabilité de deux individus liés à Scattered Spider dans l’attaque 2024 contre Transport for London, ayant coûté 39 millions de livres et perturbé les services de transport de 10 millions de personnes.

Un rapport 2025/2026 d’INTERPOL signale une « augmentation spectaculaire » de la cybercriminalité en Asie et dans le Pacifique Sud, alimentée par la numérisation rapide, l’essor d’Internet et des réseaux criminels organisés, avec un phishing devenu la menace la plus répandue.

Les développements récents illustrent un bras de fer accru entre réseaux criminels très structurés et coalitions internationales d’enquêteurs. Tandis qu’Operation Endgame cible les infrastructures de malwares à l’échelle mondiale, les poursuites contre Scattered Spider et l’alerte d’INTERPOL sur l’explosion du phishing en Asie-Pacifique confirment l’industrialisation et l’internationalisation des campagnes d’attaque.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

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