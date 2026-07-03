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Cybercriminalité : les 11 opérations et arrestations du 3 juillet 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Une opération internationale baptisée Operation Endgame a démantelé des éléments clés de l’infrastructure criminelle soutenant les malwares SocGholish, Amadey et StealC, grâce à une action coordonnée public-privé menée sur deux semaines.
  • Au Royaume-Uni, deux membres du groupe Scattered Spider ont plaidé coupable pour une cyberattaque d’août 2024 ayant paralysé l’organisme Transport for London, dans un dossier qui inclut également des intrusions contre des acteurs de la santé aux États-Unis et des campagnes de hameçonnage massif.
  • Une procédure distincte au Royaume-Uni a confirmé la responsabilité de deux individus liés à Scattered Spider dans l’attaque 2024 contre Transport for London, ayant coûté 39 millions de livres et perturbé les services de transport de 10 millions de personnes.
  • Un rapport 2025/2026 d’INTERPOL signale une « augmentation spectaculaire » de la cybercriminalité en Asie et dans le Pacifique Sud, alimentée par la numérisation rapide, l’essor d’Internet et des réseaux criminels organisés, avec un phishing devenu la menace la plus répandue.

Les développements récents illustrent un bras de fer accru entre réseaux criminels très structurés et coalitions internationales d’enquêteurs. Tandis qu’Operation Endgame cible les infrastructures de malwares à l’échelle mondiale, les poursuites contre Scattered Spider et l’alerte d’INTERPOL sur l’explosion du phishing en Asie-Pacifique confirment l’industrialisation et l’internationalisation des campagnes d’attaque.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Une cyberattaque mondiale perturbe les réseaux de logiciels malveillants SocGholish, Amadey et StealC

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Europol News

Europol, en collaboration avec ses partenaires du monde entier, annonce aujourd'hui un coup dur porté aux réseaux cybercriminels dans le cadre de l'opération Endgame, une vaste opération internationale visant l'infrastructure criminelle à l'origine des rançongiciels et des… Lire la suite

Les pirates informatiques de Spattered Spider plaident coupables dès le premier jour de leur procès.

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Krebs on Security

Deux hommes ont plaidé coupable cette semaine au Royaume-Uni d'accusations criminelles liées à une cyberattaque survenue en août 2024 et qui a paralysé Transport for London, l'organisme responsable du réseau de transports publics du Grand Londres. Les… Lire la suite

Deux Britanniques ont plaidé coupable d'une cyberattaque de 39 millions de livres sterling perpétrée en 2024 contre les transports londoniens.

Deux Britanniques ont plaidé coupable d'une cyberattaque de 39 millions de livres sterling perpétrée en 2024 contre les transports londoniens.

Technology | The Guardian

Deux pirates liés au groupe de pirates informatiques Scattered Spider, changent de plaidoyer dès le premier jour de leur procès. Deux cybercriminels britanniques du groupe Scattered Spider ont plaidé coupable d'une cyberattaque contre les… Lire la suite

INTERPOL met en garde contre la recrudescence des arnaques par hameçonnage, rançongiciels et intelligence artificielle en Asie-Pacifique.

INTERPOL met en garde contre la recrudescence des arnaques par hameçonnage, rançongiciels et intelligence artificielle en Asie-Pacifique.

The Hacker News

Un nouveau rapport d'INTERPOL révèle une « augmentation spectaculaire » de la cybercriminalité en Asie et dans le Pacifique Sud, alimentée par la numérisation rapide, la forte pénétration d'Internet, les nouvelles technologies, les réseaux criminels organisés et… Lire la suite

Un Algérien inculpé pour avoir géré deux plateformes de cybercriminalité.

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CyberScoop

Un Algérien connu en ligne sous le pseudonyme de « SPOX » a été extradé d'Espagne et inculpé pour avoir dirigé un réseau de cybercriminalité illégal. Selon l'accusation, ce réseau aurait escroqué des milliers de victimes et détourné près… Lire la suite

Le ministère de la Justice saisit l'infrastructure utilisée par un réseau de cyberescroquerie et un marché criminel.

Le ministère de la Justice saisit l'infrastructure utilisée par un réseau de cyberescroquerie et un marché criminel.

CyberScoop

Le ministère de la Justice a annoncé mardi avoir saisi une infrastructure liée à ce que les autorités ont qualifié de l'un des marchés criminels les plus prolifiques au monde, utilisé pour commettre des escroqueries en ligne… Lire la suite

Pour la première fois, une action en justice vise simultanément deux outils de cybercriminalité.

Pour la première fois, une action en justice vise simultanément deux outils de cybercriminalité.

CyberScoop

Dans une manœuvre inédite visant à perturber les cyberattaques, l'industrie et les forces de l'ordre se sont associées pour mener simultanément une action en justice contre deux outils criminels largement utilisés, au lieu de les démanteler séparément,… Lire la suite

Un pirate plaide coupable dans l'affaire de piratage de DraftKings et écope de 18 mois de prison.

Un pirate plaide coupable dans l'affaire de piratage de DraftKings et écope de 18 mois de prison.

Security Affairs

Un troisième pirate informatique de DraftKings écope de 18 mois de prison pour une attaque par bourrage d'identifiants survenue en 2022, qui a compromis 1 600 comptes et permis le vol de 600 000 dollars. Lire la suite

Un homme du Minnesota surnommé « Snoopy » condamné pour piratage de DraftKings

Un homme du Minnesota surnommé « Snoopy » condamné pour piratage de DraftKings

CyberScoop

Un homme de 21 ans originaire du Minnesota, qui utilisait le pseudonyme « Snoopy » en ligne, a été condamné mardi à 18 mois de prison fédérale pour son rôle dans une attaque par bourrage d'identifiants survenue en 2022…. Lire la suite

Le réseau de piratage sportif PirloTV démantelé suite à la saisie de 44 noms de domaine

Le réseau de piratage sportif PirloTV démantelé suite à la saisie de 44 noms de domaine

BleepingComputer.com

Un important réseau de piratage sportif lié à la plateforme de streaming illégale PirloTV a été démantelé lors d'une opération ciblant 44 domaines. […] Lire la suite

La police britannique a mis au point un vaste système de prédiction de la criminalité. Certains résultats étaient peu fiables.

La police britannique a mis au point un vaste système de prédiction de la criminalité. Certains résultats étaient peu fiables.

WIRED

Alors que la police britannique embrasse la révolution de l'IA, une enquête de WIRED révèle les coulisses chaotiques d'une expérimentation menée dans une région en matière d'analyse prédictive. Lire la suite

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