Cyberattaques : les 14 incidents majeurs du 7 juillet 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Les autorités américaines alertent sur des acteurs liés au renseignement russe qui ciblent les plateformes de messagerie sécurisée, en particulier Signal, via des campagnes de hameçonnage visant à voler codes de vérification et numéros d’identification personnels de comptes.

Des courriels usurpant l’identité d’Interpol ciblent des petites entreprises en Europe, Asie, Moyen-Orient et États-Unis, en leur envoyant de faux éléments de preuve d’enquête qui déclenchent en réalité un rançongiciel personnalisé reposant surtout sur l’ingénierie sociale.

Une agence gouvernementale américaine a versé environ 1 million de dollars en bitcoin au groupe Kairos, spécialisé dans le vol de données et l’extorsion, après une intrusion par force brute d’identifiants et l’exfiltration revendiquée de 1,6 million de fichiers.

Une vaste campagne d’attaques par « password spraying » a visé des environnements Microsoft 365, générant plus de 81 millions de tentatives de connexion en seulement deux semaines afin de compromettre des comptes par essai massif de mots de passe.

Les incidents récents illustrent un déplacement net vers des opérations centrées sur l’identité : hameçonnage ciblant les codes Signal, usurpation d’Interpol pour pousser au lancement de rançongiciels, intrusion par force brute d’identifiants chez une agence publique, et campagne industrielle de tentatives de connexion sur Microsoft 365 montrent que l’accès au compte devient le levier principal d’extorsion et de compromission.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

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