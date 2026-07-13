Vulnérabilités : les 13 alertes critiques du 13 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine La vulnérabilité GhostLock, vieille de 15 ans dans le noyau Linux, permet à tout utilisateur connecté d’obtenir les droits administrateur sur la plupart des distributions grand public non corrigées, sans configuration ou accès réseau particuliers.

Discord a reconnu un dysfonctionnement majeur de sa modération automatisée ayant conduit au bannissement injustifié d’environ 8 200 comptes entre mai et début juillet 2026, remettant en cause la fiabilité des systèmes d’application des règles assistés par intelligence artificielle.

L’agence française ANSSI cessera de certifier à partir de 2027 les produits de sécurité dépourvus de chiffrement résistant aux attaques quantiques, poussant administrations et opérateurs critiques à abandonner les systèmes anciens et à n’acheter que des solutions dites « quantique-sûres » d’ici 2030.

Des milliers de serveurs Model Context Protocol, utilisés pour relier des modèles de langage de grande taille à des systèmes externes, présentent des failles critiques d’accès arbitraire aux fichiers et d’injection de commandes ou de requêtes, faisant peser un risque structurant sur la chaîne d’approvisionnement des solutions d’intelligence artificielle.

Les incidents de la semaine soulignent une fragilité croissante des couches d’infrastructure, depuis le noyau Linux (GhostLock, vulnérabilité KVM) et le BIOS jusqu’aux connecteurs d’intelligence artificielle et aux outils de sécurité eux-mêmes, régulièrement exploités quelques heures après divulgation. En parallèle, les politiques publiques se durcissent, avec l’ANSSI et la CISA qui restructurent en profondeur les exigences de chiffrement et de gestion des vulnérabilités.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Microsoft corrige une vulnérabilité zero-day de RoguePlanet Defender Microsoft a publié un correctif de sécurité pour remédier à une vulnérabilité zero-day de Defender connue sous le nom de « RoguePlanet », révélée après le Patch Tuesday de juin 2026. […] Lire la suite