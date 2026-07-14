Cyberattaques : les 15 incidents majeurs du 14 juillet 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Un acteur malveillant assisté par intelligence artificielle a pris le contrôle d’un environnement Amazon Web Services en environ 72 heures, en combinant identifiants volés, contrôles d’identité faibles et secrets exposés pour obtenir un accès étendu au cloud.

Le compte officiel de messagerie chiffrée Signal utilisé comme ligne de contact pour des fuites d’informations a été détourné pendant des mois, un usurpateur se faisant passer pour le média d’investigation et risquant d’exposer des sources confidentielles.

Une campagne d’hameçonnage par courriel exploite l’engouement pour la Coupe du monde de football 2026, en dirigeant les supporters vers de fausses pages de récompenses multi-étapes destinées à collecter leurs données de cartes bancaires plutôt qu’à distribuer des prix.

Des pages d’erreur 404 de plusieurs sous-domaines de l’Armée américaine, dont ceux du laboratoire d’innovation ouverte et du centre d’intégration de l’intelligence artificielle, ont été défigurées via une plateforme tierce vieillissante, avec des messages pro-kurdes et politiques avant mise hors ligne.

La semaine illustre une même ligne de fracture : la compromission de la confiance numérique, qu’il s’agisse d’identifiants cloud exploités avec l’aide de l’intelligence artificielle, de l’usurpation d’une ligne de fuite chiffrée, de la manipulation de supporters via de faux concours ou du détournement discret de pages d’erreur de sites militaires pour diffuser des messages militants.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Les fausses applications VPN et 7-Zip transforment les victimes en nœuds proxy résidentiels. Des applications contrefaites comme WireVPN et une version de 7-Zip infectée par un cheval de Troie transforment les appareils des victimes en serveurs proxy résidentiels, permettant ainsi aux criminels de faire transiter le trafic par leurs adresses… Lire la suite